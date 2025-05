To już ósma osoba zatrzymana w sprawie brutalnego pobicia w piskim parku Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Sprawa pobicia w piskim parku nabiera tempa. Policjanci zatrzymali już ósmą osobę podejrzaną o brutalne pobicie 20-latka, który w krytycznym stanie przebywa w szpitalu. Tym razem do policyjnego aresztu trafił 17-letni mieszkaniec Pisza, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Wracamy do sprawy brutalnego pobicia 20-latka w piskim parku. Do tego chuligańskiego czynu doszło w piątek, 25 kwietnia br. Piscy policjanci bardzo szybko ustalili i zatrzymali siedmiu sprawców. To mieszkańcy powiatu piskiego w wieku od 16 do 19. lat. Decyzją sądu dwóch 16-latków objętych zostało nadzorem kuratora, a czterech innych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.

Policjanci zatrzymali ósmą osobę podejrzaną o pobicie 20-latka, który w krytycznym stanie przebywa w szpitalu. Zatrzymany to 17-letni mieszkaniec Pisza. Decyzją sądu nastolatek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Przestępstwo pobicia zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.

W sprawie pobicia w piskim parku prowadzone jest śledztwo, które ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

( KWP w Olsztynie / sc)