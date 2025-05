Odsłonięcie tablicy epitafijnej w Muzeum Więzienia Pawiak Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj W Muzeum Więzienia Pawiak, 9 maja 2015 r., odbyło się wyjątkowe wydarzenie, pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, upamiętniające funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy przeszli przez jedno z najcięższych więzień śledczych Gestapo – warszawski Pawiak. Dzisiaj odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy epitafijnej na terenie Muzeum Więzienia Pawiak.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń, jego zastępcy, nadinsp. Roman Kuster i nadinsp. Tomasz Michułka, przedstawiciele MSWiA, przedstawiciele służb współpracujących z Policją, księża kapelani, kombatanci, byli więźniowie Pawiaka i członkowie ich rodzin, członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”, kierownictwo Komendy Głównej Policji, kierownictwo i pracownicy Muzeum Niepodległości w Warszawie, goście Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych oraz uczniowie klas mundurowych.

Po wystąpieniu Michała Krzysztofa Wykowskiego, prezesa Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy epitafijnej, poświęconej funkcjonariuszom Policji Państwowej, więźniom Pawiaka. Aktu odsłonięcia dokonali nadinsp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji, Joanna Sulej-Piskorz, zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, Michał Krzysztof Wykowski, prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

- Dzisiejszy dzień, to moment szczególny, pełen zadumy, szacunku i wdzięczności. Spotykamy się w tym miejscu aby uczcić pamięć ludzi honoru, odwagi i służby. Funkcjonariuszy Policji II Rzeczypospolitej Polskiej.

To właśnie tu, na terenie dawnego więzienia Pawiak torturowano i katowano tych, których jedyną winą była wierność Polsce. – Mówił nadinsp. Marek Boroń. - Wielu policjantów II RP, gdy wybuchła II Wojna Światowa, wykazało się niebywałą odwagą, broniąc naszego kraju i walcząc z okupantem. Robili to na różne sposoby. Prowadzili działania konspiracyjne, organizowali struktury polskiego państwa podziemnego i nieśli pomoc ludności cywilnej. Takim zachowaniem ryzykowali wszystko. Narażali życie nie tylko swoje, ale także swoich rodzin i najbliższych. Ich postawa jest dla nas, współczesnych policjantów nie tylko źródłem dumy ale

i ogromnym zobowiązaniem. Odsłonięta dziś tablica jest symbolem pamięci oraz hołdem dla policjantów, więźniów Pawiaka, za ich odwagę, heroizm i męstwo. Pragnę podziękować wszystkim biorącym udział

w dzisiejszej uroczystości, która stanowi żywą lekcję historii. I jest ważnym źródłem naszej zawodowej tożsamości.

Wydarzenie uświetnił udział asysty honorowej funkcjonariuszy Kompanii Reprezentacyjnej Policji oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Zostały wystawione posterunki honorowe oraz złożone wieńce przy Pomniku Drzewa Pawiackiego i przy Tablicy Epitafijnej. Kapelani Policji odmówili modlitwę ekumeniczną oraz odbył się Apel Pamięci.

Uroczystość została powiązana z rocznicą aresztowania przez Gestapo 7 maja 1940 r. i osadzenia na Pawiaku funkcjonariuszy warszawskiej Policji Polskiej GG, działających w strukturach konspiracyjnych Armii Krajowej, m.in. insp. Mariana Kozielewskiego – komendanta tej formacji i ostatniego komendanta Policji Państwowej

m. st. Warszawy.

Tablica epitafijna została umieszczona z inicjatywy Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”.

BKS/ KCh

Zdjęcia. Krzysztof Chrzanowski / Gazeta Policyjna