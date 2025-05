66-letni mężczyzna uratowany dzięki policjantom operacyjnym

Policjanci z komisariatu Wrocław-Fabryczna otrzymali informację, że w jednym z zamkniętych mieszkań przy ul. Latawcowej może znajdować się schorowany 66-latek, którego życie i zdrowie jest zagrożone. W związku z tym, jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych, funkcjonariusze podjęli decyzję i przy wsparciu Straży Pożarnej weszli do mieszkania. Okazało się, że w jednym z pokoi na łóżku leży poszkodowany, który oddychał, ale nie było z nim kontaktu. Policjanci zaopiekowali się mężczyzną, aż do czasu przyjazdu na miejsce ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala.