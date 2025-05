Targi Pracy w Kancelarii Premiera Data publikacji 11.05.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj, po raz pierwszy w swojej historii Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zorganizowała Targi Pracy w swojej siedzibie przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Wydarzenie pod hasłem „Buduj przyszłość, zmieniaj Polskę” przyciągnęło setki osób, które gotowe były czekać w długiej kolejce, aby zapoznać się z różnorodną ofertą pracy w sektorze publicznym: od pracy w administracji państwowej, przez służby mundurowe, aż po największe spółki Skarbu Państwa. Swoją ofertę przedstawiła oczywiście również Policja.

W ofercie przeszło stu wystawców było ponad 1500 miejsc pracy, 200 staży i praktyk, i to nie licząc służb mundurowych. Do tego były panele i warsztaty z ekspertami oraz profesjonalne doradztwo zawodowe.

Myślący o służbie w mundurze mieli niepowtarzalną okazję porównania warunków pracy i ofert w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa czy Agencji Wywiadu. Wszystkie służby swoje stoiska informacyjne miały w jednej sali, tuż obok siebie. To ułatwiało zadanie.

Punkt informacyjny Policji przygotowało wspólnie Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji, Biuro Kadr i Organizacji KGP oraz Komenda Stołeczna Policji.

- Obserwujemy duże zainteresowanie doborem do Policji. Była u nas młodzież z klas mundurowych czy koła strzeleckiego. Jednych interesuje walka z cyberprzestępcami, innych trudne śledztwa z Archiwum X – mówi radca BKPKiSP KGP podinsp . Magdalena Adamus.

Odwiedzający targi przychodzili zazwyczaj małymi grupami, z przyjaciółmi lub bliskimi. Gdy młoda para przechodziła obok stoiska Policji, dziewczyna pokazując stand „Policja to nie tylko mundur” powiedziała do swojego chłopaka: „Chcesz to Policji?”

Organizatorami wydarzenia były Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Polska Fundacja Narodowa, a partnerem Pracuj.pl.



Teks i zdjęcia Andrzej Chyliński/BKS KGP