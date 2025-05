Podczas sobotniego meczu policjanci zatrzymali 19 osób Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj Sobotni mecz pomiędzy ŁKS Łódź a Ruchem Chorzów, rozegrany na Stadionie Śląskim, zakończył się zatrzymaniami. Spotkanie zostało na chwilę przerwane z powodu zadymienia spowodowanego użytymi materiałami pirotechnicznymi, a w przerwie doszło do starcia pseudokibiców obu drużyn. Na stadion musiały wkroczyć policyjne siły, które ostatecznie przywróciły naruszony porządek. Mundurowi zatrzymali 19 osób – trwa dalsza identyfikacja sprawców.

W sobotę, 10.05.br., na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozegrany został mecz pomiędzy drużynami ŁKS -u Łódź i Ruchu Chorzów. Wydarzenie zabezpieczali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, mundurowi z Katowic, Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, samodzielnych pododdziałów prewencji z Bielska-Białej i Częstochowy oraz mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Funkcjonariuszom pomagali również koledzy z oddziałów i samodzielnych pododdziałów Policji z całego kraju: Białegostoku, Łodzi, Bydgoszczy, Opola, Olsztyna, Krakowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Gdańska, Rzeszowa, Szczecina i Lublina.

Na trybunach zasiadło ponad 13 tysięcy kibiców. Policjanci byli obecni nie tylko wokół stadionu, ale również na głównych trasach dojazdowych i ulicach miasta, dbając o bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz mieszkańców.

W czterdziestej minucie spotkania w sektorze kibiców gospodarzy rozłożono wielkoformatową flagę, po czym zamaskowane osoby odpaliły materiały pirotechniczne. Ze względu na zadymienie mecz został przerwany na kilka minut. Natomiast w przerwie meczu pseudokibice ŁKS-u przedostali się do dolnego sektora, dążąc do bójki z pseudokibicami gospodarzy, a później sforsowali bramę i przedostali się do sektora chorzowskich kibiców. Doszło do bezpośredniej konfrontacji pseudokibiców obu drużyn, podczas którego obrzucali się m.in. racami pirotechnicznymi.

Ochrona organizatora spotkania podjęła działania mające przywrócić porządek, które jednak, z uwagi na eskalację agresji, okazały się nieskuteczne. Szef bezpieczeństwa imprezy zawnioskował do policjantów o natychmiastową pomoc. Siły policyjne niezwłocznie zostały wprowadzone na obiekt. Wtedy też agresja pseudokibiców przeniosła się na mundurowych. W ich kierunku posypały się race pirotechniczne oraz inne, ciężkie przedmioty. Chuligani zaczęli również niszczyć infrastrukturę stadionu, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia sportowego. Policjanci musieli użyć miotaczy gazu, wody i innych środków przymusu.

Podczas wydarzenia uczestnicy dopuścili się licznych czynów zabronionych na stadionie. W wyniku działań policjanci wylegitymowali ponad 1200 osób i zatrzymali łącznie 19 najbardziej agresywnych uczestników w związku z naruszeniami przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Trwają dalsze czynności zmierzające do identyfikacji sprawców, w tym analiza nagrań i materiału dowodowego.