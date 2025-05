Mocne uderzenie w narkobiznes – ponad 12 kg marihuany nie trafi na dolnośląski czarny rynek Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi oraz z udziałem policjantów z Wałbrzycha rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczono ponad 12 kilogramów marihuany oraz znaczną sumę gotówki. Zatrzymano czterech mężczyzn, trzech z nich trafiło do aresztów.

Wspólne działania służb mundurowych zakończyły się poważnym ciosem w przestępczość narkotykową działającą na Dolnym Śląsku. Policjanci z lwóweckiego Wydziału Kryminalnego, wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi oraz z udziałem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie powiatów wałbrzyskiego i kamiennogórskiego.

W trakcie realizacji funkcjonariusze weszli jednocześnie do wielu lokali, gdzie zabezpieczyli ponad 12 kilogramów suszu marihuany oraz gotówkę w kwocie 59 tysięcy złotych i ponad 1000 euro. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 29 do 42 lat, mieszkańców powiatów wałbrzyskiego i kamiennogórskiego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji odurzających. Na wniosek Prokuratury Krajowej trzech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Natomiast wobec czwartego zastosowano poręczenie majątkowe oraz policyjny dozór.

Sprawa ma swoje korzenie w powiecie lwóweckim – to tam, ponad rok temu, policjanci zatrzymali mężczyznę z niewielką ilością narkotyków. Pozornie drobna interwencja zapoczątkowała długotrwałe i żmudne śledztwo, które z biegiem czasu ujawniło siatkę powiązań i skalę przestępczej działalności. Zatrzymani mężczyźni działali w zorganizowanej strukturze, a dystrybuowane przez nich narkotyki trafiały m.in. na teren powiatu lwóweckiego.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter wielowątkowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.