Nie zatrzymał się do kontroli - był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z białostockiego oddziału prewencji po pościgu zatrzymali 29-letniego kierowcę volkswagena. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu i ucieczkę przed policją grozi kara do 5 lat więzienia.

Kierowca volkswagena zignorował polecenia do zatrzymania się wydawane przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Mężczyzna gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg za samochodem. Po kilku kilometrach kierowca zgasił światła i wjechał do rowu. Okazało się, że w pojeździe było trzech mężczyzn. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Natomiast po sprawdzeniu 29-latka w policyjnych bazach okazało się, że mężczyzna ma orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu oraz ucieczkę przed policją grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, stanowi potencjalne zagrożenie. Apelujemy: piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę! Jeżeli jesteś świadkami takiego zachowania - reaguj! Od naszej postawy może zależeć czyjeś życie.

Przypominamy - niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zwolnij i zatrzymaj się. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.