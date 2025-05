Kamiennogórscy policjanci i przechodzień uratowali seniora, który wpadł do wody Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj Senior podszedł zbyt blisko akwenu, poślizgnął się stracił równowagę w wyniku czego wpadł do wody. Kompletnie przemoczona odzież oraz grząskie dno uniemożliwiły mężczyźnie wydostanie się z wody o własnych siłach. Błyskawiczna reakcja kamiennogórskich policjantów - sierż. Radosława Zarzeckiego i st. post. Tomasza Bujakowskiego, jak również jednego ze świadków zdarzenia uratowały seniora z opresji.

Wczoraj, 11 maja br., na terenie zalewu w Kamiennej Górze doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem seniora.

W trakcie wykonywania czynności służbowych związanych z zabezpieczeniem festynu do mundurowych podszedł mężczyzna, który oświadczył, że do pobliskiego akwenu wpadł senior, który nie może o własnych siłach wydostać się na brzeg.

Na tej podstawie patrol mundurowych w składzie sierż . Radosław Zarzecki oraz st. post . Tomasz Bujakowski błyskawicznie podjęli działania. To natychmiastowe działanie funkcjonariuszy oraz zaangażowanie jednego ze świadków zdarzenia doprowadziło do uratowania kompletnie przemoczonego i wycieńczonego seniora.

W dalszym rozpytaniu mężczyzna przyznał, że podszedł zbyt blisko grząskiego i śliskiego brzegu w wyniku czego się poślizgnął i wpadł do wody. Niestety kompletnie przemoczona odzież i grząskie dno akwenu spowodowało, że mężczyzna nie był w stanie o własnych siłach wyjść z wody. Jednak w tej sytuacji pomoc dotarła na czas.

Policjanci zareagowali błyskawicznie i pomogli seniorowi, który co prawda nie wymagał udzielenia pomocy medycznej, niemniej jednak mundurowi odwieźli go do miejsca zamieszkania.

Apelujemy – reagujmy na to, co dzieje się wokół nas. W tej sytuacji szybka reakcja zarówno służb, jak i świadków pozwoliły na bezpieczne zakończenie.