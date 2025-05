Zarzuty dla pseudokibiców Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Opola ustalili osoby odpowiedzialne za naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony w trakcie meczu otwarcia stadionu w Opolu. Dwóch mężczyzn w wieku 47 i 55 lat miało dopuścić się wówczas zakłócenia przebiegu imprezy masowej, polegającej na popychaniu i rzuceniu koszem na śmieci w interweniujących pracowników ochrony. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów, za które grozi im teraz do 2 lat więzienia.

Towarzyski mecz otwarcia nowego stadionu w Opolu pomiędzy Odrą Opole a 1 FC Magdeburg odbył się 21 marca i przyciągnął komplet widzów – ponad 11 000 osób. Opolscy policjanci z prewencji, drogówki oraz pionu kryminalnego, mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu dbali wspólnie o bezpieczeństwo nie tylko kibiców udających się na mecz, ale również mieszkańców Opola. Stróże prawa zabezpieczali m.in. rejon stadionu, trasy przejazdu kibiców, dworce i szlaki komunikacyjne.

Niestety, na samym początku meczu doszło do naruszenia przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pseudokibice nie dostosowali się do obowiązującego prawa. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, za bezpieczeństwo podczas trwania imprezy masowej odpowiada organizator. To służby porządkowe organizatora zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu, lub regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej. W związku z naruszeniem obowiązujących przepisów już wówczas policjanci zatrzymali 4 osoby. Wobec tych osób toczą się już postępowania - policyjne zabezpieczenie meczu otwarcia nowego stadionu w Opolu.

Jednocześnie, kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości stadionowej Komendy Miejskiej Policji w Opolu, prowadzili czynności w sprawie ataku pseudokibiców na interweniujących w trakcie tego meczu pracowników ochrony. Zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na ustalenie tożsamości i przedstawienie zarzutów dwóm mieszkańcom Opola. Mężczyźni w wieku 47 i 55 lat podejrzani są o naruszenie nietykalności pracowników ochrony w trakcie trwania imprezy masowej poprzez popychanie i rzucenie koszem na śmieci w interweniujących pracowników służby porządkowej.

Za popełnione przestępstwo pseudokibicom grozi kara do 2 lat więzienia, a także stadionowy zakaz. Ponadto zgodnie z art. 14.1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych mężczyźni mogą zostać również objęci zakazem klubowym. Organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, nakładany przez tego organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. Ponadto zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Czynności w sprawie identyfikacji pozostałych pseudokibiców, którzy podczas marcowego meczu dopuścili się złamania prawa trwają.