57-latek w urzędzie wyciągnął z worka sierp. Został tymczasowo aresztowany

Data publikacji 12.05.2025

Do tymczasowego aresztu trafił 57-latek podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec pracownic jednego z bialskich urzędów. Mężczyzna w trakcie wizyty w budynku urzędu wyciągnął z worka sierp. Wystraszeni pracownicy zawiadomili Policję. O dalszym losie 57-latka zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.