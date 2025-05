Za kulisami spotu #zaginioneNIEzapomniane - emocje, które zostaną z nami na długo Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj Spot kampanii #zaginioneNIEzapomniane zrealizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego obchodzonego 25 maja, to nie tylko projekt filmowy. To emocjonalna podróż, w której wspomnienia przeplatają się z tęsknotą i nadzieją. Dziś, gdy emocje po zakończonych zdjęciach już opadły, chcemy podzielić się tym, co działo się za kamerą – i podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ten ważny projekt.

Spot, który już od wczoraj można obejrzeć w mediach społecznościowych, zaczyna się od sceny dziecięcej zabawy w chowanego. Mała dziewczynka zasłania oczy i woła do brata "szukam”. W kolejnym ujęciu dowiadujemy się, że chłopiec przed laty zaginął i siostra nadal go szuka.

Dzięki wspaniałym osobom biorącym udział w nagraniu powstał film poświęcony pamięci zaginionych i do chwili obecnej nieodnalezionych dzieci. To również symbol naszej solidarności z ich bliskimi oraz niegasnącej nadziei rodzin na ich odnalezienie. Jego powstanie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie:

Martyny Puzio, która wcieliła się w rolę dorosłej siostry zaginionego dziecka;

Amelki Gąsowskiej i Alka Zgódki – małych aktorów grających rodzeństwo;

Magdaleny Sosińskiej – makijażystki i charakteryzatorki, która na planie czuwała nad wizerunkiem bohaterów.

Dlaczego ten spot jest tak ważny?

Bo każda siostra i każdy brat, którzy nie doczekali się powrotu swojego rodzeństwa do domu, każda mama i każdy tata, którzy codziennie wracają wzrokiem do ostatniego zdjęcia swojego zaginionego dziecka – zasługują na to, by pamięć o ich bliskich nigdy nie zgasła. Bo każde „szukam” powinno znaleźć swoją odpowiedź.

…

Spot powstał w ramach kampanii społecznej #zaginioneNIEzapomniane współtworzonej przez polską Policję z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Patronat honorowy nad akcją objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Kampania ma na celu promocję Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, przypadającego na 25 maja. Symbolem tego dnia jest kwiat niezapominajki.

Chcesz obejrzeć nasz spot – zajrzyj tutaj: #zaginioneNIEzapomniane - kampania, która przywraca twarze i pamięć