Kolejny sukces Reprezentacji Polskiej Policji na arenie międzynarodowej Data publikacji 12.05.2025 Powrót Drukuj 9 maja 2025 r. Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Policji w malowniczo położonej Starej Lubovni na Słowacji. To już 24. edycja tego Turnieju, którego celem było upamiętnienie Słowackiego poległego policjanta Franciska Slodicaka.

W wydarzeniu wzięło udział 10 drużyn w tym Reprezentacja Polskiej Policji, która broniła tytułu mistrzowskiego zdobytego rok temu. W fazie grupowej polscy policjanci rozegrali 4 mecze, w których odnieśli 3 zwycięstwa i zanotowali jeden remis, co zapewniło im pierwsze miejsce w grupie i udział w półfinale.

Spotkanie półfinałowe przebiegało pod dyktando polskiej Reprezentacji, która grała efektownie i konsekwentnie. Wygrywając pewnie 4:0 Reprezentacja Polskiej Policji zameldowała się w finale turnieju. Spotkanie finałowe z gospodarzami słowackimi nie zaczęło się jednak pomyślnie dla polskich policjantów. Rywale wykorzystując moment nieuwagi defensywy polskiego teamu oraz sprytnie rozgrywając stały fragment gry wyszli na prowadzenie. Nasza drużyna za wszelką cenę starała się odrobić straty, ale defensywa przeciwników była szczelna. Nasi piłkarze próbowali nawet kilka razy wycofać bramkarza i to właśnie rozwiązanie przyniosło efekt w postaci najpierw kilku groźnych sytuacji, a finalnie bramki na wagę remisu, którą strzelił Marcin Piotrowski w jednej z ostatnich akcji meczu.

Wynik do końca spotkania nie uległ zmianie i o wygranej w turnieju zadecydowały rzuty karne. Polacy niestety zaczęli serię rzutów karnych od strzału w słupek, po czym pozostało tylko liczyć na naszego bramkarza Bartosza Solińskiego, którego interwencja mogła przedłużyć szansę na zwycięstwo polskich Policjantowi. I tak się też stało - w ostatniej serii rzutów karnych Bartosz Soliński obronił strzał przeciwnika, a gdy powtórzył ten wyczyn dwie serie później utonął w objęciach kolegów z drużyny. Polska drużyna zapewniając duże emocje w finale, obroniła zatem tytuł Mistrza sprzed roku. Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo będzie dobrym prognostykiem przed zbliżającym się Mundialem Służb Mundurowych w Uniejowie oraz wrześniowym Turnieju Drużyn Policyjnych we Włoszech na Sardynii, w którym Reprezentacja Polskiej Policji weźmie udział.

Miłym akcentem w drodze na Słowację były odwiedziny przez Reprezentantów Polskiej Policji swojego Selekcjonera Andrzeja "Pułko" Kuczyńskiego, który po ciężkiej operacji przebywa w 20 Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krynicy Zdrój i powoli odzyskuje sprawność.