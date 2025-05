„Odbierak” zatrzymany przez katowickich policjantów Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj Katowiccy kryminalni zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali młodego mężczyznę, podejrzanego o oszustwa metodą „na policjanta”. 17-latek w całym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka – czyli osoby odbierającej pieniądze od oszukanych osób. Podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, pomiędzy styczniem a kwietniem tego roku, wpłynęły trzy zgłoszenia dotyczące oszustw metodą „na policjanta” oraz jedno dotyczące usiłowania takiego oszustwa. Oszuści, dzwoniąc do seniorów, informowali, że osoba im bliska spowodowała wypadek i konieczna jest wpłata kaucji, aby uniknęły sankcji karnych, w tym aresztowania. Przestraszeni seniorzy, zgodnie z instrukcjami, przekazywali pieniądze, które odbierał młody mężczyzna. Pokrzywdzeni stracili łącznie ponad 500 tysięcy złotych oraz cenną biżuterię i złoto.

Katowiccy kryminalni z wydziału do zwalczania przestępczości przeciwko mieniu natychmiast podjęli działania w celu ustalenia i zatrzymania sprawcy. W wyniku ich pracy, stróże prawa w Tychach zatrzymali 17-latka, który wracał z Chrzanowa, gdzie brał udział w kolejnym oszustwie. Staranna i dociekliwa praca policjantów zapobiegła utracie życiowych oszczędności kolejnej seniorki.

Policjanci ustalili, że zatrzymany w całym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka – czyli osoby odbierającej pieniądze od oszukanych seniorów.

Młody mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, gdzie usłyszał trzy zarzuty oszustwa, z którego uczynił sobie stałe źródło dochodu, zarzut oszustwa dot. mienia znacznej wartości oraz zarzut usiłowania oszustwa. Podejrzany przyznał się do zarzutów i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Prosimy – jeśli mają Państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby – rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i nigdy nie powinny przekazywać pieniędzy nieznajomym.

Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętaj:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście – zadzwoń lub skontaktuj się bezpośrednio.

Nie działaj w pośpiechu i ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję — nr tel. 112.