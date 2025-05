Skuteczna interwencja szczecińskich „Wywiadowców” - zabezpieczyli ponad 6 kg narkotyków i dziesiątki tysięcy złotych Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj W miniony weekend funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzili kolejną skuteczną interwencję, która zakończyła się zabezpieczeniem ponad 6 kilogramów substancji psychoaktywnych oraz gotówki o łącznej wartości blisko 36 tysięcy złotych. Zatrzymany w sprawie 54-latek decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Na początku minionego weekendu, podczas patrolowania miasta policjanci zwrócili uwagę na zachowanie kierującego Oplem. 54-latek, mieszkaniec jednego z podszczecińskich powiatów wyraźnie zdradzał oznaki zdenerwowania, co skłoniło funkcjonariuszy do przeprowadzenia kontroli drogowej. Już w pierwszych chwilach legitymowania wyczuli intensywny, słodkawy zapach, charakterystyczny dla marihuany. To był początek serii kolejnych odkryć. Okazało się, że kierujący w policyjnych systemach widnieje jako osoba, która ma 12-miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podczas sprawdzenia samochodu policjanci ujawnili liczne zawiniątka z suszem roślinnym i kryształami. W pojeździe znaleziono również gotówkę w kwocie ponad 16 tysięcy złotych. Ze względu na ilość ujawnionych substancji funkcjonariusze podjęli decyzję o przeszukaniu miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam odkryli kolejne porcje narkotyków oraz dodatkowe blisko 20 tysięcy złotych w gotówce.

Zabezpieczone substancje przekazano technikom kryminalistyki z KMP w Szczecinie. Oględziny potwierdziły, że zabezpieczone środki to ponad 6 kilogramów pochodnych marihuany, mefedronu, amfetaminy oraz morfiny. Wstępne czynności procesowe przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komisariatu Policji Szczecin – Pogodno pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu posiadania środków odurzających. Wobec 54-latka Sąd zastosował trzymiesięczny areszt.