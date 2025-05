Kolarskie sukcesy zamojskiej policjantki Moniki Mazur na wyścigu w Zakopanem Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj Monika Mazur policjantka z Zamościa uczestniczyła w kolarskich zmaganiach historycznego wyścigu L’Étape Poland by Tour de France – Zakopane 2025. Ścigała się w barwach drużyny reprezentacji Polskiej Policji, która zajęła pierwsze miejsce na podium. Nasza koleżanka w wyścigu odniosła również sukces w klasyfikacji indywidualnej zdobywając II miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz III - w kategorii Open kobiet.

W niedzielę, 11 maja 2025 r., w Zakopanem, po raz pierwszy w Polsce, odbyło się wydarzenie z cyklu prestiżowego w kolarskim świecie L’Étape Series by Tour de Franc. L’Étape Poland rozgrywane było na wymagających trasach u podnóża Tatr.

W wyścigu wzięło udział ponad 550 uczestników w trzech kategoriach, w tym ponad 300 miłośników kolarstwa zgłosiło się do wyścigu głównego The Race (75 km). Trasy były bardzo zróżnicowane, a najwyższe przewyższenie, które kolarze musieli pokonać to aż 1000 metrów.

Do rywalizacji stanęła także kolarska reprezentacja Polskiej Policji. Policjantki i policjanci z różnych części naszego kraju pokonywali trasę Race (75 km), której start i meta znajdowały się na Gubałówce.

Wymagającą trasę, z licznymi przewyższeniami reprezentacja Polskiej Policji drużynowo zakończyła jako pierwsza zdobywając tym samym najwyższe miejsce na podium.

W policyjnej drużynie nie zabrakło zamojskiego akcentu. Podobnie jak w latach ubiegłych, do reprezentacji dołączyła sierżant sztabowy Monika Mazur z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Nasza koleżanka także w klasyfikacjach indywidualnych zdobyła miejsca na podium. Monika Mazur zajęła II miejsce w kategorii wiekowej W2 i III miejsce w klasyfikacji Open.

Wszystkim uczestnikom L’Étape Poland by Tour de France – Zakopane 2025, a zwłaszcza naszej koleżance Monice, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych bezpiecznych startów oraz finiszów z miejscami na podium.