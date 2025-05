Areszt dla podejrzanego o znęcanie się nad partnerką Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj Prudniccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoją partnerką. 45-latek złamał nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do kobiety i wszczął kolejną awanturę, podczas której pobił partnerkę, zwyzywał ją i groził jej nożem. Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 2 miesiące. Mężczyzna za popełnione przestępstwa odpowie w trybie przyspieszonym. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w czwartek, 8 maja br., w jednym z mieszkań na terenie Prudnika. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Prudniku otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej, gdzie 45-letni mężczyzna uderzył swoją partnerkę, wyzywał ją i groził jej przy użyciu noża. Natychmiast zostali wysłani tam prudniccy policjanci. Jak się okazało, mężczyzna wtargnął do mieszkania pomimo nałożonego na niego nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do partnerki, który obejmował go od kilku dni. Wtedy policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej, gdzie mężczyzna miał pobić kobietę, wyzywać ją i również grozić. Mundurowi szybko i zdecydowanie zareagowali. Podjęli czynności z agresorem, wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”, a także podjęto czynności w zakresie popełnienia przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego. Pokrzywdzona nie mówiła nikomu nic wcześniej, bo obawiała się swojego partnera. Na czas trwającego postępowania mężczyzna nie miał prawa przebywać w miejscu zamieszkania ani kontaktować się z pokrzywdzoną.

45-latek zignorował nakaz i zakaz, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa domowników. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Pokrzywdzona została objęta dalszym wsparciem i ochroną, a zatrzymany został odizolowany od kobiety i osadzony w policyjnym areszcie. Śledczy wystąpili z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Sąd przychylił się do wniosku i zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 2-miesięcznego aresztu. Mężczyzna odpowie za znęcanie się oraz groźby karalne stosowane wobec swojej partnerki, a także za złamanie zakazu zbliżania się. Mężczyzna odpowie za swoje czyny w trybie przyspieszonym. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Przypominamy, że każdy przypadek przemocy domowej traktowany jest z najwyższą powagą i spotyka się ze stanowczą reakcją. Jeżeli jesteś pokrzywdzoną / pokrzywdzonym przemocą domową pamiętaj, że nie jesteś sama /sam. Poniżej zamieszczamy informacje, gdzie można szukać pomocy w przypadku przemocy domowej. Jeżeli jesteś świadkiem stosowania przemocy, nie bądź obojętny na cudzą krzywdę. Zareaguj, twoje zgłoszenie może uratować komuś życie. Pamiętaj, że zgłoszenie może być anonimowe.

Numer alarmowy 112

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy domowej, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Aplikacja „Alarm 112”

W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm 112”, która dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS. Aplikacja pozwala między innymi na zgłoszenie zdarzenia alarmowego, jeśli nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji obsługiwanego urządzenia (telefonu), co umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem mapy.

Aplikacja „Moja Komenda”

Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112, osoby dotknięte przemocą domową mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, osoby dotknięte przemocą domową mogą uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak też przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego.

Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.

Platforma „Policja E-usługi”

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (http://www.policja.pl) dostępna jest platforma „Policja E-usługi” również umożliwiająca kontakt z Policją. W ramach przedmiotowego portalu dostępna jest także online Centralna Książka Telefoniczna, umożliwiająca wyszukanie danych kontaktowych jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania.

Aplikacja „Twój Parasol”

Dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji. Aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie, jednakże na chwilę obecną są to jedynie dane z terenu garnizonu stołecznego (rejon podległy Komendzie Stołecznej Policji). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja jest dostępna na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09.30-15.30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji KGP.

Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:

osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora;

osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla przypomnienia warto wskazać, że przemoc domowa oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;

naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;

powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę;

ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej;

istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osobą doznającą przemocy domowej może być:

żona / mąż, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków;

rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków;

osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków.

osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;

osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;

małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa, a także małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób wymienionych powyżej.

Jeśli doznajesz przemocy domowej, nie obawiaj się skorzystać z pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby! Jeżeli jesteś świadkiem przemocy domowej, nie pozostawaj obojętny! Powiadom służby, zanim będzie za późno.