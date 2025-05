Areszt dla 37 i 40-latka za posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Gniezna i policjanci z Wydziału do Zwalczania Pseudokibiców KWP w Poznaniu zatrzymali dwóch mieszkańców Gniezna w wieku 37 i 40 lat podejrzanych o posiadanie znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych i papierosów bez polskich znaków akcyzowych. W sumie zabezpieczono 4,5 kilograma narkotyków. Sprawa wyszła na jaw dzięki pracy operacyjnej. Zatrzymani zostali przez Sąd Rejonowy tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

8 maja 2025 roku policjanci z Gniezna i Wydziału do Zwalczania Pseudokibiców KWP w Poznaniu zatrzymali na gorącym uczynku, w trakcie obrotu środkami psychotropowymi 2 mieszkańców Gniezna w wieku 37 i 40 lat.

Funkcjonariusze, mając informacje, że mężczyźni mogą posiadać narkotyki podjęli działania, aby zweryfikować te informacje i zapobiec rozprowadzaniu niebezpiecznych substancji na terenie miasta. Sprawcy znajdowali się w pojeździe na terenie jednego z osiedlowych parkingów w Gnieźnie. Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili i zabezpieczyli około 1,5 kilograma marihuany zapakowane w worki foliowe oraz ponad 20 tysięcy gotówki mogące służyć do przestępczego procederu.

Następnie podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych mężczyzn stróże prawa zabezpieczyli kolejne 3 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych, pieniądze w kwocie 30 tysięcy złotych oraz ponad 300 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzowych.

Zabezpieczone substancje przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii potwierdził, że są to narkotyki. W sumie zabezpieczono 4,5 kilograma narkotyków, a ich wartość rynkową wstępnie oszacowano na około 300 tysięcy złotych.

37 i 40-latek w prokuraturze usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Do sądu wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych na okres 3 miesięcy, do którego sąd się przychylił.

Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze kontynuują działania mające na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej na terenie miasta.

(KWP w Poznaniu / kp)