Sprawcy rozboju zatrzymani. Skuteczna akcja Policji Data publikacji 13.05.2025 Powrót Drukuj Współpraca funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Komisariatu Policji w Słomnikach doprowadziła do zatrzymania 6 mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, który miał miejsce 11 maja br. na terenie gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

W niedzielne popołudnie (11 maja), w Słomnikach doszło do incydentu o charakterze pseudokibicowskim. Z treści zgłoszenia wynikało, że 25-latek został zaatakowany przez grupę młodych mężczyzn ostrym narzędziem i gazem pieprzowym.

Policjanci, którzy błyskawicznie pojawili się na miejscu ustalili, że sprawcy ranili ofiarę, a następnie zabrali mu przewieszoną na szyi smycz z logo jednego z krakowskich klubów piłki nożnej. 25-latek trafił do szpitala. Natychmiastowa reakcja policjantów pozwoliła na zatrzymanie sześciu sprawców tego zdarzenia w wieku od 15 do 21 lat, są to mieszkańcy powiatu krakowskiego i miechowskiego.

Nieletni trafili do Izby Dziecka, natomiast pozostali do policyjnej izby zatrzymań. Wobec trzech dorosłych sprawców Prokuratura Rejonowa dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie wystąpi z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności. O tym, jaką karę poniosą nieletni sprawcy tego przestępstwa zadecyduje Sąd Rodzinny.

( KWP w Krakowie / kp)

