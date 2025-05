#zaginioneNIEzapomniane – wciąż czekamy na Anię Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj Każde zaginione i nieodnalezione dziecko to historia, która wciąż trwa. To pytania, na które nikt nie znalazł jeszcze odpowiedzi. W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane przypominamy pięć takich spraw – bo nawet jeśli minęły już dekady, nie chcemy pogodzić się z ciszą. Wciąż wierzymy, że ktoś coś pamięta, że ktoś może przerwać milczenie. Dziś wracamy do sprawy Ani Jałowiczor – 10-letniej dziewczynki z Simoradza, która zniknęła w drodze ze szkolnej zabawy do domu.

Zegar się zatrzymał

24 stycznia 1995 roku w Simoradzu położonym w województwie śląskim odbywała się szkolna zabawa karnawałowa. Ania Jałowiczor bawiła się z rówieśnikami. Miała wówczas 10 lat. Ze szkoły do domu, w którym czekała na nią babcia i brat, miała do przejścia zaledwie kilkaset metrów. Do tej pory tam nie dotarła.

Do dziś nie wiadomo, co się wówczas wydarzyło. W ubiegłym roku, w październiku Ania skończyła 40 lat.

Jej brat Dominik mówi dziś: - Ania Jałowiczor - filigranowa dziewczynka, ale z dużym serduszkiem. Zawsze uśmiechnięta, kochana Córeczka. Troskliwa i wspaniała Siostrzyczka, opiekująca się młodszym bratem. W dniu Jej zaginięcia zegar się zatrzymał. Rodzina czeka na Ciebie, Aniu.

Obok tego tekstu widzisz dwa wizerunki Ani: zdjęcie z dzieciństwa oraz progresję wiekową – tak może wyglądać dzisiaj, jako dorosła kobieta.

Jeśli wiesz cokolwiek o zaginięciu Ani Jałowiczor – nawet jeśli wydaje Ci się to mało ważne – prosimy, skontaktuj się z nami. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 116 000. Możesz również napisać: cpozkgp@policja.gov.pl

Nie pozwól, by historia Ani została zapomniana.

Niezapominajki nie znikają z pamięci

W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane polska Policja wspólnie z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i Rzeczniczką Praw Dziecka Moniką Horna-Cieślik w ciągu najbliższych dwóch tygodni przypomni pięć nierozwiązanych spraw zaginięć dzieci z przełomu lat 90. i 2000. Przywołując po raz kolejny twarze dzieci, które nie wróciły do domu, chcemy pokazać, że za każdym z tych zaginięć stoi rodzina, która wciąż czeka. Że Policja nie zamknęła tych spraw. Że czas nie zatarł nadziei.

Już 25 maja – w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki – będziemy solidaryzować się z rodzinami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci.

My wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, co się wówczas wydarzyło i czekamy na Niezapominajki.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP