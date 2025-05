Kolejne uderzenie policjantów w narkotykowy półświatek Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów ze Śródmieścia oraz warszawskiego Oddziału Prewencji Policji zakończyły się zatrzymaniem dwóch osób związanych z narkotykowym półświatkiem oraz zabezpieczeniem blisko 3 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. 37-letni obywatel Białorusi uciekał przed funkcjonariuszami samochodem, w którym miał część zabronionych substancji. Dalsze czynności w miejscu jego zamieszkania zakończyły się zatrzymaniem jego 27-letniej partnerki z Ukrainy oraz znalezieniem znacznych ilości narkotyków. Oboje usłyszeli zarzuty, a sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowana na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci ze Śródmieścia zauważyli na Placu Trzech Krzyży kierującego bmw, którego styl jazdy był bardzo agresywny. Funkcjonariusze natychmiast używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazali kierowcy zatrzymanie się. Ten zaczął brawurowo uciekać ulicami warszawskiego centrum. Do działań pościgowych włączyli się wszyscy będący w pobliżu policjanci, w tym mundurowi z IV Kompanii warszawskiego Oddziału Prewencji Policji.

Kierowca przy ulicy Brackiej uderzył w betonowe ławki, po czym porzucił pojazd i kontynuował szaleńczą ucieczkę pieszo. Zaledwie po kilkudziesięciu metrach został obezwładniony przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji. Ci sami funkcjonariusze znaleźli w jego samochodzie znaczne ilości narkotyków. Najprawdopodobniej właśnie dlatego podejrzany nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazał się nim 37-letni obywatel Białorusi, wielokrotnie notowany.

Mężczyznę przewieziono do komendy przy ulicy Wilczej. Sprawdzono go specjalnym testerem pod kątem środków odurzających. Okazało się, że jest on pod wpływem amfetaminy i kokainy, do czego się przyznał. W szpitalu pobrano mu krew do dalszych szczegółowych badań. Na tym etapie czynności nie zostały zakończone.

Do działań w tej sprawie włączyli się kryminalni z wydziału operacyjno-rozpoznawczego śródmiejskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Ci sami policjanci ustalili, że podejrzany mieszka razem z 27-latką z Ukrainy. Funkcjonariusze pojechali do mieszkania pary przy ulicy Konopnickiej. Na miejscu zauważyli przed blokiem kobietę wsiadającą do osobowego mercedesa. Podjęli wobec niej czynności, a w jej torebce znaleźli kokainę i marihuanę. Dalsze czynności przeprowadzono w mieszkaniu, którego podejrzana nie chciała dobrowolnie otworzyć. Policjanci wezwali na miejsce Państwową Straż Pożarną, która umożliwiła im wejście do środka. W kanale wentylacyjnym znaleźli torby foliowe z narkotykami.

W wyniku wszystkich czynności w tej sprawie zabezpieczono łącznie blisko 3 kilogramy różnych narkotyków, w tym: kokainę, amfetaminę, metamfetaminę, mefedron, grzyby halucynogenne, marihuanę oraz tabletki MDMA. Oprócz narkotyków i substancji odurzających policjanci zabezpieczyli również pistolet gazowy, pieniądze, telefony komórkowe oraz wagi jubilerskie.

37-latek usłyszał zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Z kolei jego 27-letniej partnerce również postawiono zarzuty posiadania znacznej ilości zabronionych substancji. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, stosując wobec pary środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Wspólne działania policjantów ze Śródmieścia i warszawskiego Oddziału Prewencji Policji zakończyły się kolejnym sukcesem w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.