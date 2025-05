Wyłudzali pieniądze na terenie całej Polski - wpadli w Goleniowie Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który w galerii handlowej wyłudził pieniądze metodą „na BLIK”. Dzięki błyskawicznej reakcji pokrzywdzonego i szybkim działaniom goleniowskich funkcjonariuszy 26-latek trafił w ręce Policji.

Do zdarzenia doszło w galerii handlowej w Goleniowie. 26-latek podszedł do przypadkowego mężczyzny i pod pretekstem pilnej potrzeby pomocy finansowej, rzekomo dla chorej matki, poprosił o wykonanie przelewu BLIK na określoną kwotę. W zamian zapewnił, że odda pieniądze, przesyłając przelew zwrotny. Pokrzywdzony przelał środki, jednak zwrotu nie otrzymał, mimo okazanego „potwierdzenia przelewu”. Jak się później okazało, fałszywego. Gdy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, jego żona, która wciąż przebywała na terenie galerii zauważyła, że sprawca nadal tam się znajduje. Wspólnie zadzwonili po patrol Policji. Mundurowi natychmiast przybyli na miejsce i zatrzymali mężczyznę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego.

Czynności dochodzeniowo-śledcze doprowadziły do ustalenia, że zatrzymany działał wspólnie i w porozumieniu ze swoją partnerką. Wyłudzane przez podejrzewanego kwoty mieściły się zazwyczaj w przedziale od 50 do 300 zł. Były to sumy, które nie wzbudzały dużych podejrzeń, a jednocześnie pozwalały na szybkie i powtarzalne uzyskiwanie korzyści majątkowej od kolejnych osób. Następnego dnia policjanci Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Goleniowie zatrzymali również kobietę.

Funkcjonariusze ustalili, że para przemieszczała się po całej Polsce, stosując podobny mechanizm działania – mężczyzna wzbudzał współczucie, przedstawiał fałszywą historię o chorej matce, prosił o przelew, a następnie okazywał fałszywe potwierdzenie zwrotu pieniędzy. Pokrzywdzeni nie otrzymywali swoich środków z powrotem. W trakcie czynności ustalono, że para może mieć na koncie wiele podobnych przestępstw w różnych częściach kraju. Liczba osób pokrzywdzonych wciąż się powiększa, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Na jej wniosek, Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność!

Nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom, nawet jeśli ich prośba wydaje się przekonująca. Weryfikujmy każdą sytuację i nie działajmy pod wpływem emocji. Oszuści często wykorzystują ludzkie współczucie i chęć pomocy do osiągania korzyści majątkowych.