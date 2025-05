Dzielnicowi pomogli w odnalezieniu psa terapeutycznego Data publikacji 14.05.2025 Powrót Drukuj Profesjonalizm, zaangażowanie, ale przede wszystkim empatia są cechami szczególnie ważnymi w służbie każdego policjanta. Kierujący się nimi dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zareagowali na informacje od mieszkańców o zaginionym psie terapeutycznym. Funkcjonariusze bez wahania zainteresowali się losem zwierzęcia, któremu pomogli bezpiecznie dotrzeć do zatroskanego właściciela.

Nowosolskim policjantom zdarzają się przeróżne interwencje, a ich pomocy potrzebują nie tylko ludzie. Kiedy zachodzi taka potrzeba, bez wahania ratują także zwierzęta. Do nietypowej interwencji mundurowych doszło w niedzielny poranek (11 maja). Funkcjonariusze otrzymali sygnał od zaniepokojonych mieszkańców Nowej Soli o błąkającym się piesku. Z informacji przekazanej od czujnych nowosolan wynikało, że zwierzę jest bardzo wystraszone i zdezorientowane. W miejscu, gdzie znajdowało się zwierzę jest droga, po której licznie poruszają się samochody, dlatego też policjanci szybko przystąpili do działania.

Funkcjonariusze zaopiekowali się psem, umieścili go w radiowozie i rozpoczęli poszukiwania właściciela. Za pomocą mikroczipa udało im się ustalić i dotrzeć do opiekunów zwierzęcia. Czas w tym przypadku był na wagę złota, gdyż pies na co dzień pomaga osobom niepełnosprawnym. Dzięki podjętym działaniom policjantów zwierzę, które na co dzień jest nie tylko przyjacielem rodziny, ale ma również wyjątkowe zadanie - jest psem terapeutycznym, który z ramienia fundacji odwiedza chorych w szpitalach.

Szczęśliwa kobieta bardzo podziękowała policjantom za okazaną pomoc i szybką reakcję.

Empatia policjantów jest szczególnie ważna w sytuacjach kryzysowych, ale także w prostych, codziennych potrzebach. Czasami taki mały gest, ma wielkie znaczenie.