59-latek z powiatu puckiego stracił 1 milion 300 tys. zł. Puccy policjanci ostrzegają przed oszustwami inwestycyjnymi

Data publikacji 14.05.2025

Oszustwo inwestycyjne to sytuacja, kiedy osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadza inną osobę w błąd, obiecując szybkie i wysokie zyski z inwestycji. To bardzo nieuczciwe i może prowadzić do dużych strat finansowych, o czym przekonał się 59-letni mieszkaniec powiatu puckiego, który za pośrednictwem sieci Internet, stracił ponad 1 mln 300 tys. zł., inwestując w kryptowaluty.