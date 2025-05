Policjant po służbie udzielił pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym

Policjant sztumskiej patrolówki był we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Tak krótko można napisać o wczorajszej podróży policjanta. Mundurowy w czasie wolnym przejeżdżając przez Koniecwałd, był bezpośrednim świadkiem zdarzenia drogowego. Natychmiast zabezpieczył miejsce zdarzenia i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu. Starszy sierżant Wojciech Wojtacki pomógł zakleszczonemu w pojeździe mężczyźnie i monitorował jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu służb ratowniczych.