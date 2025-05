Polski policjant prezydentem ROADPOL – prestiżowe wyróżnienie dla polskiej Policji Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj W dniu 14 maja 2025 r., podczas posiedzenia Rady ROADPOL, które odbyło się w Dubaju, przeprowadzono wybory na Prezydenta organizacji. Na dwuletnią kadencję wybrano komisarza Grzegorza Rytla – funkcjonariusza Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Polska Policja od lat aktywnie uczestniczy w projektach i kampaniach organizowanych przez ROADPOL. Konsekwencja i rzetelność we współpracy zostały docenione przez pozostałych członków organizacji, co zaowocowało wyborem przedstawiciela Polski na to prestiżowe stanowisko. Grzegorz Rytel zastąpił na stanowisku panią Elvirę Zsinkai z Komendy Głównej Policji na Węgrzech, która przewodniczyła organizacji od 2022 roku.

Komisarz Rytel posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania projektami oraz koordynacji działań z innymi służbami. Jego kompetencje i zaangażowanie w działania międzynarodowe stanowią gwarancję skutecznego i otwartego na dialog kierowania europejską siecią policji drogowej.

ROADPOL (European Roads Policing Network) to międzynarodowa, pozarządowa sieć zrzeszająca służby policyjne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach Europy poprzez zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń w wypadkach drogowych.

Obecnie do ROADPOL należy 31 państw członkowskich oraz jeden obserwator – policja z Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Organizacja koordynuje działania policyjne w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym, promuje dobre praktyki, inicjuje wspólne kampanie i kontrole drogowe, a także wspiera wymianę informacji i doświadczeń.

W ramach działalności ROADPOL prowadzone są skoordynowane akcje kontrolne we wszystkich krajach członkowskich, m.in.:

„Truck & Bus”

„Seatbelt”

„Speed”

„ROADPOL Safety Days”

„Alcohol & Drugs”

ROADPOL współpracuje także z innymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takimi jak Komisja Europejska, Euro Controle Route (ECR), Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) czy Europejski Urząd ds. Pracy (ELA), szczególnie w zakresie nadzoru nad zatrudnieniem kierowców ciężarówek w ruchu międzynarodowym.

(BRD KGP /ar)