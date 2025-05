Poszukiwany 45-latek zatrzymany przez kryminalnych. Okazało się, że wspólnie z 23-latką handlował narkotykami Data publikacji 15.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z gdyńskiej komendy interweniowali wobec 45-latka, który był poszukiwany listem gończym. Podczas interwencji mężczyzna ruszył pojazdem, powodując upadek policjanta. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i jego pasażerkę. W trakcie czynności kryminalni znaleźli w pojeździe narkotyki, amunicję, siekierę, młotek gumowy, dwie pałki teleskopowe, sekator, kastet i latarkę z paralizatorem. Ponadto po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że 45-latek kierował pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli znaczną ilość narkotyków. Dziś zatrzymani usłyszą zarzuty.

Kryminalni z gdyńskiej komendy ustalili, że w okolicy ul. Zielonej może znajdować się mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym celem odbycia kary pozbawienia wolności na okres 2 lat i 7 miesięcy. Według ustaleń policjantów mężczyzna miał przemieszczać się srebrnym peugeotem. Funkcjonariusze pojechali tam i po chwili zauważyli peugeota, w związku z czym przystąpili do interwencji, używając przy tym w nieoznakowanym radiowozie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kiedy jeden z policjantów podszedł do pojazdu od strony pasażera, aby otworzyć drzwi i spowodować wyjście znajdującej się w nim kobiety, kierowca gwałtownie ruszył, odpychając pojazdem funkcjonariusza, czym spowodował jego upadek. Następnie kierujący peugeotem zaczął uciekać w kierunku Oksywia, łamiąc przepisy ruchu drogowego i zagrażając bezpieczeństwu zarówno pieszym oraz innym kierowcom. Po krótkim pościgu mężczyzna zatrzymał się i chciał uciekać pieszo, jednak policjanci udaremnili mu ucieczkę i pomimo czynnego oporu zatrzymali kierującego peugeotem oraz jego pasażerkę. Kryminalni znaleźli przy 23-letniej kobiecie opakowanie po papierosach, w których znajdowały się woreczki z narkotykami.

Na miejsce przyjechał technik kryminalistyki i grupa dochodzeniowo-śledcza. Podczas oględzin i przeszukania pojazdu policjanci znaleźli w nim kolejne środki odurzające, zawinięte w folię aluminiową, dwie sztuki amunicji, siekierę, młotek gumowy, dwie pałki teleskopowe, sekator, kastet oraz latarkę z paralizatorem. Po wykonanych czynnościach na miejscu zdarzenia, funkcjonariusze pojechali do mieszkania mężczyzny, aby sprawdzić, czy nie ma w nim więcej narkotyków. Tam kryminalni zabezpieczyli prawie 876 gramów marihuany oraz ponad 202 gramy innej substancji odurzającej, czapkę z napisem „Policja”, gaz, maczetę i kajdanki.

Okazało się, że mężczyzna kierował samochodem pomimo dwóch zakazów sądowych. Policjanci przewieźli go na badanie krwi pod kątem środków odurzających. W związku z silnym bólem i złym samopoczuciem odepchniętego przez samochód policjanta przewieziono go na badania do szpitala.

Mężczyzna i kobieta zostali przewiezieni do policyjnej celi. Dziś usłyszą zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Ponadto 45-latek odpowie za posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia, czynną napaść na funkcjonariusza oraz kierowanie pojazdem mimo orzeczonego zakazu sądowego. O losie 23-latki i 45-latka zadecyduje sąd.