I tegoroczne spotkanie Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego z udziałem polskiej delegacji

W dniach 13 – 15 maja 2025 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego ROADPOL (European Roads Policing Network). Polską Policję reprezentowali przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – Dyrektor BRD KGP - insp. Robert Koźlak wraz z kom. Grzegorzem Rytlem.

Roadpol (Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego) – to międzynarodowa organizacja zrzeszająca policje drogowe z krajów Europy istniejąca od 2019 r. Głównym celem jej istnienia jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Jej działanie obejmuje promocję i rozwój bezpieczeństwa na drogach, wymianę informacji i doświadczeń między krajowymi policjami, organizację akcji zwiększających bezpieczeństwo na drogach, organizację i prowadzenie kursów oraz innych form szerzenia wiedzy a także współpracę z organami Unii Europejskiej.

Celem spotkania w dniach 13-15 maja 2025 r. było forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, informowania o wprowadzonych rozwiązaniach technicznych i prawnych, jak również dokonanie oceny przeprowadzonych działań oraz określenie ich dalszych kierunków. Podczas tego wydarzenia główny nacisk położono na tematy związane z redukcją liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Poruszano także kwestie związane z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, w tym użytkownikami pojazdów jednośladowych oraz rozproszeniem uwagi kierowców. Spotkanie obfitowało w dyskusje pełne energii i zaangażowania policjantów z całej Europy.

Warto nadmienić, że w tym czasie odbyła się również 4. Edycja Światowego Szczytu Policji (World Police Summit) pod hasłem „Poza odznaką – wizja nowej ery policji” (Beyond the Badge: Envision the Next Era of Policing), w której także wzięli udział przedstawiciele BRD KGP. Wydarzenie to jest platformą globalnej współpracy organów ścigania, również z zakresu ruchu drogowego. Chcąc sprostać zmieniającym się wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w jednym miejscu zgromadzono profesjonalistów z dziedziny egzekwowania prawa, decydentów, liderów i innowatorów w swoich branżach, aby na nowo zdefiniować standardy nowoczesnej policji.

