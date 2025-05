Użyli gazu pieprzowego i skrępowali kobietę taśmą – 31-latek i jego siostra w rękach opolskich policjantów Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Opolscy policjanci z wydziału kryminalnego i do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 31-letniego mieszkańca miasta oraz jego 28-letnią siostrę. Rodzeństwo miało wspólnie wtargnąć do domu byłej partnerki mężczyzny i bezprawnie pozbawić ją wolności, używając przy tym gazu pieprzowego oraz krępując ją taśmą klejącą. Jak ustalili opolscy śledczy, 31-latek miał od dłuższego czasu znęcać się nad pokrzywdzoną, a także dopuścić się jej zgwałcenia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

W sobotę wieczorem (10 maja), do funkcjonariuszy z Opola zgłosiła się mieszkanka miasta, która poinformowała mundurowych, że chwilę wcześniej uciekła z mieszkania, w którym została skrępowana taśmą. Jak ustalili policjanci, po godzinie 20:00 do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej wtargnął mężczyzna z kobietą i używając gazu pieprzowego, doprowadzili ją do stanu bezbronności. Następnie za pomocą taśmy klejącej, skrępowali jej ręce, nogi i usta. Napastnicy po chwili opuścili mieszkanie pokrzywdzonej.

Swoją pracę natychmiast rozpoczęli funkcjonariusze służby kryminalnej z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Śledczy próbowali odtworzyć jak najdokładniej przebieg wydarzeń i okoliczności zdarzenia. Analizowali zebrany materiał i weryfikowali zdobyte informacje. Jak ustalili kryminalni, w skrępowaniu kobiety brał udział jej były partner oraz jego siostra. Funkcjonariusze rozpoczęli pracę nad ustaleniem ich miejsca pobytu.

Już po kilku godzinach od zdarzenia, w niedzielę po południu, policjanci z wydziału kryminalnego i do walki z przestępczością gospodarczą opolskiej komendy zatrzymali 31-latka na jednej z ulic miasta. Śledczy znaleźli przy nim gaz pieprzowy i taśmę klejącą, którą miał użyć do obezwładnienia pokrzywdzonej. Po dwóch dniach od zdarzenia kryminalni zatrzymali również 28-latkę, która brała udział w zdarzeniu.

W toku prowadzonej sprawy policjanci ustalili, że bezprawne pozbawienie wolności kobiety to nie jedyne przestępstwo, jakiego miał się dopuścić wobec niej zatrzymany. Z ustaleń śledczych wynika, że jej były partner miał od dłuższego czasu znęcać się nad pokrzywdzoną, wyzywając ją i uderzając po całym ciele. Miał również dopuścić się zgwałcenia kobiety.

31-latek został zatrzymany przez opolskich policjantów i doprowadzony do jednostki Policji. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mu zarzutów związanych ze znęcaniem się, zgwałceniem, naruszeniem miru domowego oraz bezprawnym pozbawieniem wolności. Decyzją sądu, na wniosek policjantów, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Z kolei jego 28-letnia siostra usłyszała zarzuty związane z naruszeniem miru domowego i pozbawieniem wolności. Grozi jej do 5 lat więzienia. Wobec kobiety został zastosowany dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z pokrzywdzoną.