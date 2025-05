Policjanci zatrzymali 27-latke podejrzewaną o zabójstwo Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Aleksandrowa pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zabójstwa, do którego doszło w Ciechocinku. Do sprawy, na terenie powiatu gnieźnieńskiego, zatrzymana została 27-latka.

W czwartek (15.05.2025 r.) policjanci z Aleksandrowa otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w Ciechocinku mogło dojść do tragicznego zdarzenia. Na miejscu, po wejściu do mieszkania, policjanci znaleźli zwłoki 25-latka z licznymi ranami, które wskazywały na to, że inna osoba mogła przyczynić się do jego śmierci. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora.

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli dowody przestępstwa.

Na podstawie ustaleń jakie poczynili kryminalni ustalono, że związek ze śmiercią 25-lata może mieć jego partnerka. Działania policjantów pozwoliły na ustalenie, że kobieta może przebywać na terenie województwa wielkopolskiego.

Współpraca z policjantami z Gniezna pozwoliła na zatrzymanie, po około trzech godzinach od zgłoszenia o znalezieniu nieżyjącego 25-latka, 27-latki. Do zatrzymania doszło na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

W najbliższych godzinach 27-latka zostanie doprowadzona przez policjantów do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie, gdzie zostanie przesłuchana i usłyszy zarzut najprawdopodobniej zabójstwa. Za dokonanie zbrodni zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.