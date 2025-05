Dzielnicowi pomogli nastolatce w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi po raz kolejny udowodnili, że są niezwykle doświadczeni i skuteczni w działaniu. Dzięki zdecydowanej i profesjonalnej postawie mł. asp. Joanny Ryski i asp. Damiana Piotrowskiego nie doszło do tragedii. Sytuacja ta potwierdza, że zainteresowanie problemami drugiej osoby oraz szczera rozmowa czasem wystarczy do tego, aby uratować to, co najważniejsze – ludzkie życie.

Do zdarzenia doszło w czwartek (15.05.2025 r.) około godziny 9:00 w jednej z miejscowości w pow. Gołdapskim. Do mundurowych wpłynęła informacja o młodej kobiecie znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia. We wskazane miejsce natychmiast pojechali dzielnicowi z Gołdapi i Dubeninek. Mundurowi dobrze wiedzieli, że w takim przypadku liczy się każda sekunda. Mł. asp . Joanna Ryska oraz asp. Damian Piotrowski zachowali pełen profesjonalizm i opanowanie. Nawiązali kontakt kobietą, a następnie spokojnie, przez cały czas prowadzili profesjonalną rozmowę i uspokajali ją. Kiedy policjanci byli w niewielkiej odległości od nastolatki, chwycili ją za ramiona i przenieśli w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczyną, a następnie przekazali ją ratownikom medycznym, gdzie otrzymała specjalistyczną pomoc. Szybka i zdecydowana reakcja policjantów po raz kolejny przyczyniła się do uratowania tego, co najważniejsze – ludzkiego życia.

Ta kryzysowa sytuacja miała szczęśliwy finał. Pamiętajmy, że każdy z nas może mieć słabsze chwile, ale nigdy nie jesteśmy sami! Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc w różnych sytuacjach. Jeśli znajdziemy się w kryzysie emocjonalnym możemy zwrócić się o pomoc. Cały czas działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc telefoniczna i mailowa, udzielana 7 dni w tygodniu przez dyżurnych specjalistów. Wsparcia, udzielają psychiatrzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, a nawet prawnicy.

( KWP w Olsztynie / kp)