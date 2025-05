Próbowali wyłudzać pieniądze od seniorów za granicą – sześć osób zatrzymanych Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali wczoraj 6 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy opowiedzą za liczne próby wyłudzeń pieniędzy od seniorów na terenie Niemiec. Zatrzymane osoby w Poznaniu zorganizowały tzw. call center, skąd były wykonywany wszystkie połączenia do potencjalnych pokrzywdzonych za granicą.

Powyższa realizacja jest efektem współpracy policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu z ich odpowiednikami z Monachium. W kwietniu br., z uwagi na wcześniejszą współpracę przy realizacji innych spraw kryminalnych, niemieccy policjanci zwrócili się do funkcjonariuszy operacyjnych z KWP w Poznaniu z prośbą o pomoc.

Z przekazanych informacji wynikało, że od dłuższego czasu na terenie Niemiec dochodzi do prób wyłudzeń pieniędzy od seniorów. Sprawcy działali znaną metodą „na legendę”. Niemieccy policjanci dotarli do kilkudziesięciu potencjalnych pokrzywdzonych osób. W większości przypadków z seniorem kontaktowała się kobieta, która podszywała się pod członka rodziny (córkę) i informowała, że spowodowała wypadek. Informowała jednocześnie, że dzięki przekazanej przez seniora kwocie może uniknąć prawnych konsekwencji. Wtedy do akcji wkraczał drugi oszust, który kontynuował rozmowę podając się za policjanta. Jak zawsze w takich sytuacjach sprawcy dążyli do uwiarygodnienia wymyślonej historii, wywierając jednocześnie dużą presję czasu.

W większości takich przypadków sprawcy nie osiągnęli zamierzonego celu, ponieważ seniorzy orientowali się z kim mają do czynienia i przerywali rozmowę.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili, że połączenia telefoniczne są wykonywane z Lubonia oraz poznańskiej dzielnicy Wilczak. W wyniku pracy operacyjnej zlokalizowali dokładny adres mieszkania i od razu nawiązali współpracę z prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, z którym zaplanowali zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Wczoraj, 15 maja, mając wiedzę, że może dojść do prób ucieczki i zatarcia śladów, policjanci siłowo weszli pod ustalony adres. W mieszkaniu zatrzymali łącznie 6 osób – 4 kobiety i 2 mężczyzn w wieku od 17 do 34 lat.

Są to obywatele Niemiec i Polski od dłuższego czasu zamieszkujący w Poznaniu i powiecie poznańskim. Jak wynika z materiału dowodowego wszystkie zatrzymane osoby pełniły rolę telefonistów, którzy znajdują się najwyżej w hierarchii grypy przestępczej. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, z których były nawiązywane połączenia do Niemiec.

Jeszcze dzisiaj wszystkie zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu celem przedstawienia im zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowania wyłudzenia pieniędzy metodą na legendę.

Po przeprowadzeniu tych czynności zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.