Policjanci z Kłodzka, działając w myśl hasła Pomagamy i Chronimy, udzielili pomocy seniorowi Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Podczas patrolu policjanci z Kłodzka zauważyli leżącego na chodniku starszego mężczyznę w kałuży krwi. Nie zawahali się ani chwili – udzielili pomocy przedmedycznej, przekazali załodze pogotowia ratunkowego, po czym zabrali pozostawione na chodniku zakupy seniora i zawieźli żonie, informując o sytuacji 88-latka.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wpłynęły podziękowania od mieszkanki tego powiatu, która wraziła wdzięczność za szybką i profesjonalną pomoc, jakiej udzielili jej mężowi funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kłodzkiej komendy.

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia br., starszy sierżant Mateusz Cybulski i sierżant Szkwarek Szymon, przejeżdżając radiowozem zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Senior był zakrwawiony i wymagał natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusze od razu zatrzymali radiowóz i pobiegli do leżącego na chodniku. Opatrzyli ranę głowy, aby zapobiec dalszemu krwawieniu, po czym wezwali zespół ratownictwa medycznego. Jednocześnie okryli mężczyznę folią NRC, aby zapobiec wychłodzeniu organizmu i przez cały czas utrzymywali z nim kontakt słowny, wspierając go psychicznie.

Po przekazaniu 80-letniego mężczyzny ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala, policjanci pozbierali jego zakupy, ustalili jego miejsce zamieszkania i z empatią i troską poinformowali jego żonę o zaistniałej sytuacji, zapewniając ją o udzielonej pomocy i hospitalizacji męża.

Słowa uznania i podziękowania skierowane do funkcjonariuszy są wyrazem wdzięczności, ale też potwierdzeniem, że policjanci nie tylko egzekwują przepisy prawa, ale przede wszystkim są gotowi nieść pomoc potrzebującym w każdej sytuacji.