Noc Muzeów Data publikacji 18.05.2025 Powrót Drukuj Po raz kolejny progi Komendy Głównej stanęły otworem przed zwiedzającymi. A wszystko za sprawą ostatniej edycji Nocy Muzeów. Frekwencja dopisała, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu historią naszej formacji. Pierwszych gości osobiście powitał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Wydział Edukacji Historycznej jak zwykle uczestniczy w tej cyklicznej imprezie i stara się w atrakcyjny sposób przybliżyć historię Policji. Setna rocznica powołania Policji Kobiecej stała się pretekstem dla wystawy poświęconej tej formacji i jej założycielce – kom. Stanisławie Filipinie Paleolog. Uwagę przykuła też ekspozycja zestawiająca policjantki II Rzeczpospolitej ze współcześnie pełniącymi służbę funkcjonariuszkami, która daje pojęcie, jak wiele się zmieniło w służbie kobiet.

- Cieszymy się z tak dużej frekwencji, bo świadczy to o tym, że historia naszej formacji nie jest ludziom obojętna. Liczne pytania do naszych przewodników to znak, że zwiedzających to naprawdę interesuje. A trzeba dodać, że Policja ma ciekawą historię i dlatego warto przykładać starań, by jak najwięcej ludzi z nią się zapoznało – mówi podinsp. Marcin Lasota.

Nie zabrakło atrakcji dla fanów motoryzacji. Eksponaty w postaci kultowej „Nyski” i szeregu modeli policyjnych jednośladów może nie należą do najstarszych, ale przykuły uwagę i to nie tylko fanów. Pojawił się też amerykański radiowóz.

Noc Muzeów uświetniła też obecność patrolu konnego, pokaz tresury psów policyjnych, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Policji, a wszystko to w oprawie muzycznej, którą zaprezentowała Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja nowoczesnego uzbrojenia kontrterrorystów z BOA.

Dziękujemy za wizytę.

BKGP Wydział Edukacji Historycznej

Fot. K. Król, K. Lis