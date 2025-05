Dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu ujawniono przypadek znęcania się nad bydłem. Właściciel usłyszał zarzuty Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z rewiru dzielnicowych podjęli interwencję w jednym z gospodarstw na terenie gminy Stara Kornica po anonimowym zgłoszeniu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na miejscu ujawniono drastyczne przypadki znęcania się nad bydłem – trzy krowy padły, a pięć kolejnych znajdowało się w stanie skrajnego wycieńczenia. Właściciel gospodarstwa został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. W trakcie przeprowadzanych czynności funkcjonariusze ujawnili w oborze trzy padłe krowy oraz pięć żywych sztuk bydła, znajdujących się w stanie skrajnego wycieczenia. Na miejsce wezwano Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu oględzin stwierdził, że przyczyną stanu zwierząt było skrajne zaniedbanie. Policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili czynności procesowe, a będący na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył materiał dowodowy.

Właściciel gospodarstwa, 54-letni mężczyzna, został zatrzymany. Następnie usłyszał zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami, w wyniku czego doprowadził do śmierci trzech krów i skrajnego wycieczenia kolejnych zwierząt. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 54-latkowi teraz grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że przypadki podejrzenia znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub anonimowo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Reagowanie na niepokojące sygnały dotyczące losu zwierząt może przyczynić się do zapobieżenia ich cierpieniu. Każde zgłoszenie ma znaczenie i stanowi istotne ogniwo w systemie ochrony zwierząt oraz egzekwowania obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku skazania sąd może również orzec zakaz posiadania zwierząt, a także nawiązkę w wysokości od 1 000 do 100 000 złotych na cel związany z ochroną zwierząt.