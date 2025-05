Zabytkowe BMW, ciągnik rolniczy i motocykl odzyskane przez kryminalnych Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Nawet 10 lat pozbawienia wolności za kradzieże i kradzieże z włamaniem grozi mężczyznom zatrzymanym przez sulechowskich policjantów. W trakcie realizacji sprawy kryminalni odzyskali zabytkowe BMW, ciągnik rolniczy i motocykl, które zostały skradzione. Podejrzani przed sądem odpowiedzą również za posiadanie oraz udzielanie substancji psychotropowych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulechowie przez kilka dni prowadzili intensywne działania operacyjne, które pozwoliły ustalić miejsce ukrycia skradzionego ciągnika rolniczego wraz z zamontowaną łuparką do drewna oraz osoby odpowiedzialne za tą kradzież. Pojazd zniknął w kwietniu z terenu jednej z posesji w gminie Trzebiechów. W trakcie pracy nad tą sprawą okazało się, że ci sami mężczyźni odpowiedzialni są również za kradzieże z włamaniem do różnych pojazdów, skąd ukradli między innymi akumulatory, skrzynki narzędziowe i paliwo w ilości co najmniej 300 litrów.

Dzięki swoim profesjonalnym działaniom kryminalni dotarli aż do województwa wielkopolskiego, gdzie odnaleźli poszukiwany ciągnik, za którego kradzież odpowiadało dwóch mężczyzn. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli i zabezpieczyli również bardzo wartościowy mikrosamochód BMW Isetta wartości blisko 150 tysięcy złotych, który był produkowany w latach 1955-1962, wraz z przyczepą samochodową, który skradziono w kwietniu w Niemczech.

Na posesji kryminalni znaleźli również motocykl KTM, który także utracono na terenie Niemiec. Później mundurowi ujawnili i zabezpieczyli również środki odurzające w postaci metamfetaminy, marihuany i haszyszu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani celem złożenia wyjaśnień. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn, którzy – jak się okazało- odpowiedzialni są między innymi za współudział w kradzieży ciągnika. Dodatkowo, jeden z nich podejrzany jest również za udzielanie innym osobom środków odurzających i w przypadku obydwu przestępstw działał w warunkach recydywy.

Wszystkim czterem podejrzanym przedstawiono zarzuty kradzieży, a dwóch usłyszało dodatkowo zarzuty posiadania środków odurzających i kradzieży z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem - od roku do 10 lat.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)

Film przedstawia oględziny odzyskanych pojazdów i przedmiotów.