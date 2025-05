Policjanci wyprowadzili ludzi z płonącego mieszkania Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej akcji policjantów z Komisariatu Policji w Karlinie nie doszło do tragedii. Policjanci z płonącego mieszkania wyprowadzili trzy starsze osoby.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, 17 maja 2025 r. Policjanci z Komisariatu Policji w Karlinie otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w którym znajdują się trzy osoby wybuchł pożar, a kłęby dymu wydobywające się na klatkę schodową uniemożliwiają im wyjście na zewnątrz.

Dzielnicowi w składzie st. sierż .Wojciech Kameduła oraz asp. sztab .Łukasz Owczarz natychmiast udali się na miejsce. Wbiegając na klatkę schodową zauważyli, że ogień był już na półpiętrze, a towarzyszący mu dym bardzo utrudniał dostanie się do mieszkania. Z uwagi na fakt , że życie trzech osób było zagrożone policjanci zdecydowali się podjąć próbę ratowania osób, które się w nim znajdują, co nie było łatwe z uwagi na bardzo duże zadymienie. W palącym się mieszkaniu funkcjonariusze zastali trzy osoby 81-kobietę oraz 81-letniego i 59-letniego mężczyznę. Wszystkie osoby zostały wyprowadzone przez policjantów z mieszkania. Jeden z mężczyzn z uwagi na poparzenia rąk oraz nóg został przetransportowany do szpitala celem dalszej diagnozy natomiast pozostałym osobom oraz funkcjonariuszom policji ratownicy medyczni udzielili pomocy na miejscu zdarzenia. Zastępy Straży Pożarnej , które przybyły na miejsce, przejęły dalszą akcję gaśniczą.

Policjanci wykazali się odwagą oraz zdecydowanym działaniem co w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego jest nieocenione. To potwierdzenie , że hasło ,,Pomagamy i Chronimy” przyświeca policjantom każdego dnia.