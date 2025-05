Błyskawiczna reakcja nyskich policjantów na kibolskie wybryki Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Nyscy policjanci zatrzymali pseudokibica, który szarpiąc i kopiąc fana przeciwnej drużyny skradł szalik z barwami klubowymi. Mężczyzna usiłował zbiec z miejsca zdarzenia, ale po kilkunastu metrach napastnik był już w rękach kryminalnych. Śledczy przedstawili podejrzanemu zarzuty kradzieży zuchwałej, naruszenia nietykalności cielesnej, a także zmuszania policjantów do zaniechania prawnej czynności służbowej. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia, która może być zwiększona z uwagi na przestępstwo o charakterze chuligańskim.

Do tego zdarzenia doszło w środę, 14 maja, w trakcie oficjalnego rozpoczęcia czwartoligowego meczu Finału Pucharu Polski, w którym grały drużyny KS Mała Panew Ozimek oraz KS Polonia Nysa. Przed boiskiem, na którym miały odbyć się rozgrywki sportowe, zgromadziło się sporo kibiców. Na kilka minut przed gwizdkiem sędziego jeden z pseudokibiców wrocławskiej drużyny piłkarskiej, zaatakował mężczyznę, kibicującego drużynie z Ozimka. Agresor szarpał oraz kopnął fana przyjezdnej drużyny, a następnie ukradł jego szalik klubowy, po czym zaczął uciekać.

Na nic się to jednak zdało, bo kilka sekund później chuligan został zatrzymany przez nyskich kryminalnych. W trakcie zatrzymania pseudokibic nie wykonywał jednak poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy oraz stawiał czynny opór. Swoim zachowaniem utrudniał czynności wykonywane przez kryminalnych. Śledczy szybko obezwładnili mężczyznę i doprowadzili do jednostki Policji.

Zatrzymany mężczyzna to 37-letni mieszkaniec Opolszczyzny. Podejrzany odpowie za kradzież zuchwałą, naruszenie nietykalności cielesnej, a także zmuszanie policjantów do zaniechania prawnej czynności służbowej. Czynów tych dopuścił się publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia, która może być zwiększona z uwagi na przestępstwo o charakterze chuligańskim.

( KWP w Opolu / kp)

