Policjanci z zamojskiej drogówki zapobiegli tragedii

St. sierż. Mateusz Poznański i sierż. Dagmara Jabłońska z zamojskiego ruchu drogowego skończyli już służbę, jednak słysząc zgłoszenie o znajdującym się w kryzysie emocjonalnym nastolatku natychmiast ponownie ruszyli w teren celem jak najszybszego dotarcia do niego. Odnaleźli go w okolicy torów kolejowych. Ich profesjonalne, a zarazem empatyczne podejście do problemu, z jakim przyszło się zmierzyć 16-latkowi, zapobiegło tragedii.

W miniony weekend w godzinach nocnych oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z centrum powiadamiania ratunkowego otrzymał zgłoszenie, że 16-latek kontaktując się ze swoim kolegą, poinformował go o swoich problemach emocjonalnych. Kolega nastolatka natychmiast powiadomił służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Dyżurny natychmiast informację przekazał będącym w służbie patrolom. Korespondencję z patrolami usłyszał również patrol ruchu drogowego, który w tym czasie rozliczał się po zakończonej już służbie. Starszy sierżant Mateusz Poznański oraz sierżant Dagmara Jabłońska od razu podjęli decyzję o powrocie do służby i ponownie ruszyli na teren powiatu, aby wesprzeć kolegów.

Ich decyzja była trafna, bo to właśnie im udało się odnaleźć 16-latka. Nieletni znajdował się w pobliżu torów kolejowych. Był pod wpływem alkoholu. Mundurowi zaprowadzili go w bezpieczne miejsce. Następnie załoga pogotowia ratunkowego przewiozła go do szpitala. Policjanci poinformowali również o zdarzeniu jego bliskich.

Starszy sierżant Mateusz Poznański oraz sierżant Dagmara Jabłońska, choć na co dzień pełnią służbę „na drodze”, gdzie dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, to przede wszystkim są policjantami, którzy ślubowali niesienie pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Ich szybka reakcja na zgłoszenie o potrzebie pomocy i ich empatyczne podejście do problemu, z jakim przyszło się zmierzyć nastolatkowi, być może zapobiegło tragedii.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, a jego przyczyny mogą być różne. Możesz skorzystać z pomocy wielu specjalistów, którzy dostępni są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a ich wsparcie jest bezpłatne i anonimowe. Nie musisz się obawiać, krępować, czy wstydzić, przedstawić swoją sytuację i problem, z którym się borykasz.

Nie jesteś sam! Sięgnij po telefon i zadzwoń:

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym

112 – numer alarmowy.

Przypominamy także bliskim, aby nie pozostawali obojętni, widząc niepokojące zachowania, które mogą świadczyć o kryzysie emocjonalnym. Wyciągnijmy pomocną dłoń do osoby, która potrzebuje naszego wsparcia.

( KWP w Lublinie / kp)