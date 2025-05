Czujne oko monitoringu i błyskawiczna interwencja policjantów doprowadziły do zatrzymania złodzieja aut Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Skuteczna współpraca służb i szybka reakcja na zgłoszenie po raz kolejny pozwoliły zapobiec przestępstwu. Dzięki czujności operatora miejskiego monitoringu oraz błyskawicznej interwencji funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z legnickiej komendy miejskiej, na gorącym uczynku zatrzymany został sprawca usiłowania kradzieży pojazdu. 32-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 15 na 16 maja br. operator monitoringu miejskiego w Legnicy zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który kręcił się w rejonie zaparkowanego auta typu laweta. W pewnym momencie mężczyzna włamał się do pojazdu, co bezzwłocznie zostało zgłoszone do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który błyskawicznie dotarł we wskazany rejon. Policjanci zauważyli w aucie osobę leżącą na siedzeniu pasażera, która w ten sposób najprawdopodobniej próbowała ukryć się przed funkcjonariuszami. W chwili, gdy jeden z mundurowych podszedł do samochodu, mężczyzna nagle otworzył drzwi i próbował uciec, jednak, dzięki skutecznej i dynamicznej interwencji funkcjonariuszy, został on szybko obezwładniony, a następnie zatrzymany.

W trakcie przeszukania 32-latka ujawniono przy nim m.in.: rękawiczki robocze, wytrychy do zamków samochodowych, uszkodzoną wkładkę zamka oraz urządzenie do przełamywania zamków. Na miejsce wezwano właściciela pojazdu, z którego udziałem wykonano dalsze czynności procesowe.

W trakcie prowadzonych działań mundurowi ustalili, że sprawcą był mieszkaniec powiatu bytowskiego, który po uprzednim uszkodzeniu wkładki zamka w drzwiach kierowcy dostał się do wnętrza pojazdu i próbował go ukraść, jednak jego plan został udaremniony przez szybką reakcję służb.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzut usiłowania kradzieży pojazdu. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Legnicy zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Dzięki czujności operatora monitoringu oraz skutecznej interwencji patrolu, sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku, a pojazd nie został skradziony.

