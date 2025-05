Ratowali to co najcenniejsze - życie Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci wracając do komendy po zakończonej służbie zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Był nieprzytomny. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Ułożyli go w pozycji bocznej, a gdy przestał oddychać, przystąpili do resuscytacji. 21-latek odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala.

Policjanci z białostockiej drogówki wracając do komendy po zakończonej służbie, obok przystanku zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Mundurowi od razu zatrzymali radiowóz i pobiegli sprawdzić, co się stało. Mężczyzna był nieprzytomny. Funkcjonariusze po sprawdzeniu funkcji życiowych, ułożyli go w pozycji bocznej, a na miejsce wezwali zespół pogotowia ratunkowego. W pewnym momencie mężczyzna przestał oddychać. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji, przywracając młodemu człowiekowi funkcje życiowe. Jednak po ponownym ułożeniu w pozycji bocznej, poszkodowany znowu przestał oddychać. Mundurowi po raz kolejny przystąpili do uciskania klatki piersiowej. Chwilę później jego oddech powrócił, a na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala.

Dzięki reakcji policjantów udało się uratować życie 21-latka.

( KWP w Białymstoku / mw)