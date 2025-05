Zatrzymani za posiadanie znacznej ilości narkotyków, prekursorów chemicznych i sprzętu do ich produkcji Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz prekursorów chemicznych i sprzętu wykorzystywanego w procesie ich wytwarzania. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 9 kilogramów amfetaminy, kokainy i ich pochodnych oraz blisko litr płynnych zabronionych substancji psychotropowych. Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 100 tys. zł. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt. Mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla, prowadząc działania operacyjne ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, uzyskali informacje mogące świadczyć o nielegalnej działalności dwóch mieszkańców miasta. Ustalenia funkcjonariuszy szybko znalazły potwierdzenie, ponieważ podczas kontroli pojazdu, którym podróżowali mężczyźni, policjanci znaleźli narkotyki oraz przedmioty służące do ich produkcji.

25 i 26-letni mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla zostali zatrzymani. W toku dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali użytkowane przez nich pomieszczenia, gdzie znaleźli kolejne substancje zabronione, prekursory chemiczne i sprzęt wykorzystywany w procesie wytwarzania nielegalnych środków odurzających.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 9 kilogramów narkotyków w tym amfetaminę, marihuanę, kokainę oraz blisko litr tzw. płynnej amfetaminy. Z zabezpieczonych narkotyków można było uzyskać kilkadziesiąt tysięcy porcji handlowych.

Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Następnie zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, prekursorów oraz przedmiotów służących do ich nielegalnego wytwarzania.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W ramach prowadzonego śledztwa, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu, zabezpieczono od zatrzymanych ponad 100 000 złotych. Obecnie o ich losie zdecyduje Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu. Obaj mężczyźni byli w przeszłości karani.

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za tego rodzaju przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.