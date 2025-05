Policyjny pies odnalazł zaginionego 20-latka Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj Gdy zdrowie, a nawet ludzkie życie może być zagrożone, ważna jest szybka interwencja i prawidłowe działania. Do takich należy też wykorzystanie psa tropiącego. To właśnie Tur – policyjny pies służbowy podjął trop i w rejonie lasu odnalazł zaginionego 20-latka. Wyziębiony i zdezorientowany młodzieniec trafił pod opiekę lekarzy.

W piątek, 16.05.2025 r., przed 23.00 dyżurny łukowskiej Komendy Policji otrzymał informację o 20-latku, który mógł znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu. Z informacji wynikało, że zrozpaczony młody mężczyzna mógł uciec z domu do pobliskiego lasu, nie można było nawiązać z nim jakiegokolwiek kontaktu. Mundurowi, którzy pojechali do jego najbliższych dowiedzieli się też, że 20-latek mógł wcześniej przebywać u krewnych w powiecie radzyńskim. Miejsca te sprawdzili miejscowi policjanci, lecz nie było tam 20-latka.

Do poszukiwań młodego mężczyzny zaangażowano wszystkich pełniących nocną służbę łukowskich policjantów. Do działań włączył się też przewodnik psa służbowego z Radzynia Podlaskiego wraz ze swoim podopiecznym. Kilka minut po północy asp. szt. Grzegorz Oleszczuk i jego pies służbowy Tur przyjechali na teren posesji, gdzie wcześniej mógł przebywać 20-latek. Tur od razu podjął trop i prowadząc swojego przewodnika ruszył w kierunku lasu. Po kilkuset metrach policyjny pies znalazł leżącego, nie dającego oznak życia młodego mężczyznę. Odnaleziony młodzieniec był wyziębiony i zdezorientowany, trudno było nawiązać z nim rozmowę. Wezwany do 20-latka personel medyczny karetką pogotowia przewiózł mężczyznę do szpitala.

Dzięki szybkiej interwencji policjantów, a przede wszystkim dzięki asp. szt. Grzegorzowi Oleszczukowi i jego podopiecznemu, życiu odnalezionego 20-latka już nie zagraża niebezpieczeństwo.