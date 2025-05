17-latek odpowie za zaatakowanie policjanta Data publikacji 19.05.2025 Powrót Drukuj W Białobrzegach 17-latek z ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie zdemolował karuzelę i zaatakował policjanta, kopiąc go w twarz. Agresywny nastolatek został obezwładniony i zatrzymany, a za naruszenie nietykalności funkcjonariusza grożą mu 3 lata więzienia. Sprawą zajmie się także sąd rodzinny.

W niedzielę, 18 maja 2025 r. ok. godz. 23 białobrzeski dyżurny został zawiadomiony, że przy parku rozrywki w Białobrzegach znajduje się agresywny mężczyzna, który jest pod wpływem alkoholu i demoluje karuzelę. Na miejscu zgłoszonej interwencji zastano grupę osób. Jeden z mężczyzn, na widok umundurowanych policjantów, zaczął uciekać. Funkcjonariusze dogonili go i próbowali ustalić tożsamość mężczyzny. Ten nie chciał się wylegitymować. Mimo kilkukrotnego wezwania go do zachowania zgodnego z prawem mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie oraz zaczął szarpać policjanta. Aby uspokoić mężczyznę, funkcjonariusz użył siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających. W trakcie obezwładniania agresora, ten kopnął policjanta w twarz. Na miejsce przyjechali kolejni policjanci, którzy udzieli wsparcia. Agresywny i pobudzony mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Zaatakowany policjant wymagał opieki medycznej w szpitalu.

Po przewiezieniu do komendy okazało się, że zatrzymanym jest 17-latek z powiatu białobrzeskiego, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Został osadzony w policyjnym areszcie, po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo o demoralizacji 17-latka, który poza popełnieniem przestępstwa był w stanie upojenia alkoholowego, powiadomiony zostanie sąd rodzinny.

(KWP w Radomiu / sc)