Moje dziecko zaginęło – w kampanii #zaginioneNIEzapomniane radzimy, co w takiej sytuacji robić?

Zniknięcie dziecka to jedna z najbardziej dramatycznych sytuacji, z jakimi może się zmierzyć rodzic lub opiekun. W jednej chwili pojawia się lęk i tysiące pytań: „Co robić? Gdzie szukać? Kiedy dzwonić na Policję?" Strach i poczucie bezradności nie mogą paraliżować działań. Każda sekunda jest na wagę złota. Dlatego w ramach kampanii informacyjnej #zaginioneNIEzapomniane, przygotowaliśmy prosty i skuteczny schemat postępowania: SPRAWDŹ – POMYŚL – ZGŁOŚ. To konkretne kroki, które pomogą Ci w pierwszych minutach w sytuacji zaginięcia dziecka – niezależnie od jego wieku.

Krok 1: SPRAWDŹ – zacznij od najbliższego otoczenia

W pierwszych minutach po stwierdzeniu, że dziecko zniknęło, nie wpadaj w panikę – skoncentruj się na szybkim sprawdzeniu miejsc, w których może przebywać. Wiele zaginięć dzieci kończy się szczęśliwie, ponieważ odnajdują się one w domu, w pobliżu miejsca zamieszkania, u rodziny lub znajomych.

Jeśli Twoje dziecko jest małe (maluch):

Sprawdź bardzo dokładnie dom – najmłodsze dzieci mogą ukryć się w nietypowych miejscach – np. w szafie, za kanapą, za firanką. Sprawdź, czy nie utknęło w miejscu, z którego nie może się samo wydostać. Zajrzyj także do łazienki, garażu czy pomieszczeń gospodarczych. Dziecko mogło się przestraszyć, zasnąć albo po prostu bawi się z Tobą w chowanego.

Jeśli to dziecko w wieku szkolnym:

Skontaktuj się z rodzicami jego kolegów. Zadzwoń do szkoły, świetlicy lub opiekuna/trenera z zajęć dodatkowych. Sprawdź drogę do i ze szkoły – dzieci często poruszają się utartymi ścieżkami. Czasem dzieci ukrywają się ze strachu lub z powodu złego nastroju.

Jeśli to nastolatek:

Skup się na miejscach, gdzie mógł się udać celowo – np. do znajomych, do centrum miasta, parku, galerii handlowej. Zajrzyj do jego pokoju – sprawdź, czy nie zostawił śladów mogących świadczyć o jego planach (np. notatki, wiadomości na komputerze lub telefonie). Zadzwoń do jego znajomych. Przejrzyj media społecznościowe – może zamieścił tam jakieś informacje, które mogą posłużyć za wskazówkę. Skontaktuj się z jego znajomymi – może komuś coś wspominał, planował, narzekał na coś?

Krok 2: POMYŚL - zatrzymaj się na chwilę – i spróbuj połączyć fakty

To trudne, ale ważne: zastanów się, czy coś wcześniej nie zapowiadało, że dziecko może się oddalić. Nawet drobne sygnały mogą teraz nabrać znaczenia.

Czy Twoje dziecko zachowywało się inaczej niż zwykle?

Zwróć uwagę na zmiany w nastroju: euforia, wycofanie, duża nerwowość. Czy mówiło coś niepokojącego? Czy miało jakieś konflikty w szkole, w domu, z rówieśnikami? Czy mówiło o ucieczce, o tym, że "nikt go nie rozumie"?

Czy mówiło o konkretnych miejscach?

Zastanów się, czy dziecko wspominało ostatnio o jakimś miejscu (parku, placu zabaw, centrum handlowym, okolicy, w której lubi przebywać). Nastolatki często planują "ucieczkę" – z tego powodu warto przeanalizować ostatnie rozmowy i zachowania.

Czy dziecko miało dostęp do internetu, mogło nawiązać jakieś kontakty online?

W przypadku nastolatków warto pomyśleć, czy dziecko nie zostało zmanipulowane lub nakłonione do spotkania z kimś obcym.

Krok 3: ZGŁOŚ - nie zwlekaj – zadzwoń na Policję

Jeśli sprawdzenie otoczenia i rozmowy nie przyniosły skutku, natychmiast zgłoś zaginięcie na Policję. Nie czekaj!

Zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji.

Podaj wszystkie informacje: wiek dziecka, opis wyglądu, ubrania, opis okoliczności zaginięcia, istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, relacje z innymi osobami. Przygotuj jak najbardziej aktualne zdjęcie dziecka.

Nie obawiaj się, że „przesadzasz”.

Lepiej powiadomić Policję i odwołać poszukiwania niż przegapić moment, w którym pomoc mogłaby nadejść szybciej. Każde zaginiecie dziecka Policja traktuje priorytetowo.

Im wcześniej zgłosisz zaginięcie dziecka, tym większe szanse na jego szybkie odnalezienie.

Czas to kluczowy element – podejmij działania od razu.

Pamiętaj:

Nie jesteś sam. Nie wahaj się zwrócić o pomoc do Policji, specjalistów, przyjaciół i znajomych.

Twoje dziecko nie jest tylko jedną z wielu spraw – jest kimś ważnym, wyjątkowym.

Sprawdź. Pomyśl. Zgłoś zaginięcie.

To nie tylko hasło – to plan, który może uratować Twoje dziecko. Dołącz do naszej kampanii #zaginioneNIEzapomniane – podziel się wiedzą, reaguj i wspieraj innych.

Bo każde dziecko zasługuje na to, by bezpiecznie wrócić do domu.

Chcesz obejrzeć spot kampanii – zajrzyj tutaj: #zaginioneNIEzapomniane - kampania, która przywraca twarze i pamięć

