Ponad tona nielegalnego tytoniu i sprzęt zabezpieczony przez łodzkich policjantów Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnego tytoniu. W sprawie zatrzymano 51-letniego mężczyznę, który przechowywał ponad tonę wyrobów bez polskich znaków akcyzy. Działania funkcjonariuszy to kolejny krok w walce z nielegalnym obrotem towarami akcyzowymi i stratami dla Skarbu Państwa.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi każdego dnia prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości związanej z nielegalnym obrotem towarami akcyzowymi. Analizując powiązania między osobami podejrzewanymi oraz monitorując potencjalne miejsca magazynowania nielegalnych wyrobów, trafiają do osób, które próbują omijać obowiązujące przepisy. Tak było również w przypadku 51-letniego mieszkańca Ksawerowa, którego działalność wzbudziła zainteresowanie śledczych. 15 maja 2025 roku policjanci pojechali na jedną z posesji w Ksawerowie, gdzie, według ustaleń, mogły być przechowywane znaczne ilości tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze objęli teren obserwacją. W pewnym momencie zauważyli uchyloną bramę, a za nią mężczyznę stojącego przy blaszanym garażu. Funkcjonariusze weszli na posesję i natychmiast wyczuli intensywny zapach tytoniu, który unosił się wokół budynku gospodarczego.

Podczas przeszukania jego wnętrza ujawnili i zabezpieczyli osiem wielkogabarytowych pudeł wypełnionych suszem tytoniowym, przemysłową maszynę do jego cięcia oraz wagę. Na miejscu zatrzymano 51-latka, który był obecny na posesji. Mężczyzna w rozmowie z policjantami nie przyznał się do posiadania nielegalnych wyrobów, mimo że znajdowały się one na należącej do niego nieruchomości.

Łącznie na miejscu zabezpieczono 1120 kilogramów (netto) nielegalnego suszu tytoniowego. Gdyby został on wprowadzony do obrotu, uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 740 tysięcy złotych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw akcyzowych. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych czynności i ustaleń. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

( KWP w Łodzi / mw)

Na filmie widoczni są policjanci prowadzący zatrzymanego do radiowozu.