Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Wytężona praca i zaangażowanie policjantów z Ursusa doprowadziła do zatrzymania 22-letniego mężczyzny, kilkanaście godzin po zdarzeniu do którego doszło 16 maja br. przed sklepem znajdującym się przy ul. Magnackiej. Pomiędzy 22-latkiem i 32-latkiem doszło do sprzeczki, następnie sprawca przy użyciu noża kuchennego ranił 32-letniego mężczyznę. Decyzją Sądu 22-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W zdarzeniu brała również udział 15-latka, która trafiła do schroniska dla nieletnich.

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursus otrzymali zgłoszenie, że przed sklepem przy ul. Magnackiej doszło do kłótni pomiędzy klientami sklepu i jeden z nich kilkukrotnie ranił drugiego nożem. Z relacji świadków wynikało, że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Obecny ZRM udzielił poszkodowanemu niezbędnej pomocy i przetransportował 32-latka do szpitala. Funkcjonariusze podjęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Do działań w tej sprawie włączyli się policjanci pionu kryminalnego i prewencji w celu jak najszybszego zatrzymania sprawcy.

Dzięki skrupulatnej analizie dowodów zabezpieczonych w sprawie kilkanaście godzin po zdarzeniu dzielnicowi z Ursusa dotarli do mieszkania w którym przebywał sprawca. W toku podjętych działań i ustaleń mundurowi zatrzymali 22-letniego mężczyznę i 15-letnią dziewczynę, która uczestniczyła w zdarzeniu. W mieszkaniu policjanci ujawnili noże, którymi posłużył się sprawca.

Po sporządzeniu dokumentacji i zabezpieczaniu przedmiotów, 22-latka osadzono w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a nieletnią w policyjnej izbie dziecka.

Następnego dnia 22-letnim mężczyzną zajęli się dochodzeniowcy, a 15-latką policjanci z wydziału ds . nieletnich i patologii ochockiej komendy. Po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu niezbędnych czynności zatrzymany usłyszł zarzut usiłowania zabójstwa. Nieletnia odpowie za współudział w usiłowaniu zabójstwa.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 22-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast 15-letnia dziewczyna trafiła do schroniska dla nieletnich.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.