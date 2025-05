Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o próbę porwania dziewczynki Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy kryniccy i sądeccy policjanci ustalili, a następnie zatrzymali dwie osoby podejrzewane o próbę uprowadzenia dziewczynki na terenie gminy Krynica Zdrój. Mieszkańcy województwa lubelskiego już usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło 14 maja br., około godziny 13:30 na terenie gminy Krynica-Zdrój, gdzie według zgłoszenia kobieta i mężczyzna poruszający się białym busem, mieli zaczepić dziewczynkę, która wracała ze świetlicy szkolnej do domu. Dziewczynka uciekła i niezwłocznie przekazała dorosłym informację o tym, co się stało.

Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju natychmiast objęli ten rejon szczególnym nadzorem oraz podjęli szereg czynności mających na celu zweryfikowanie uzyskanych w zgłoszeniu informacji, a przede wszystkim zidentyfikowanie pojazdu oraz osób poruszających się nim.

Dzięki intensywnym działaniom, 16 maja br. na terenie województwa lubelskiego policjanci zatrzymali podejrzewanych, którzy zostali przewiezieni do komendy w Nowym Sączu, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Muszynie, gdzie wykonywane były z nimi dalsze czynności. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mieszkańcy Lubelszczyzny – kobieta i mężczyzna, usłyszeli od prokuratora zarzut usiłowania uprowadzenia małoletniej, w tym mężczyzna dodatkowo zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania i naruszenia nietykalności cielesnej. Za te przestępstwa grozi im kara do 5 lat więzienia.

Aby zwiększyć świadomość dzieci o tego typu zagrożeniach zwracamy się z apelem do rodziców i nauczycieli, aby rozmawiali i przypominali dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tłumaczyli, na co zwrócić uwagę i jak trzeba się zachować, aby być bezpiecznym. Należy także pamiętać, by w razie jakichkolwiek niepokojących sytuacji niezwłocznie poinformować Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.