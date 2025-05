Z impetem wjechał w garaż, taranując ogrodzenie – kierowca z 2 promilami deportowany Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Kierowca toyoty zakończył swoją jazdę na ścianie jednego z budynków w miejscowości Zimna Wódka. Po staranowaniu ogrodu 22-latek próbował odjechać z miejsca zdarzenia, a gdy to się nie udało, prosił właściciela posesji, by ten nie wzywał Policji. Jak ustalili mundurowi, obywatel Kolumbii miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom ze Straży Granicznej, a następie deportowany z kraju.

W sobotę, 17 maja, tuż przed północą strzeleccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Zimna Wódka, w gminie Ujazd, samochód wjechał w ogrodzenie. Właścicieli posesji zaniepokoił olbrzymi hałas, który dobiegł z podwórka. Według relacji świadka kierowca toyoty, po staranowaniu posesji, próbował jeszcze w pośpiechu odjechać z miejsca zdarzenia, jednak nie pozwalały mu na to zbyt duże uszkodzenia pojazdu. Dodatkowo mężczyzna, który chwilę wcześniej staranował ogród, poprosił właściciela domu, by ten nie wzywał Policji.

Mundurowi, którzy dotarli na miejsce zastali rozbitą toyotę oraz kierującego nią 22-letniego mężczyznę. Jak ustalili policjanci, obywatel Kolumbii stracił panowanie nad kierownicą, a następnie staranował ogrodzenie i zatrzymał się na blaszanym garażu. Już chwilę później policjanci wiedzieli, co było przyczyną niekontrolowanej jazdy młodego mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Na domiar złego mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Jak ustalili policjanci, pojazd, którym podróżował mieszkaniec powiatu, był pożyczony od kolegi z Ukrainy. Toyota, którą podróżował, została zabezpieczona na parkingu strzeżonym.

Strzeleccy policjanci przekazali młodego obcokrajowca Straży Granicznej. Jak ustalili funkcjonariusze, Kolumbijczyk przebywał w Polsce nielegalnie, ponieważ mężczyźnie skończyła się ważność wizy uprawniającej go do pobytu w naszym kraju. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali decyzję administracyjną, zobowiązującą 22-latka do powrotu do kraju pochodzenia. Jednocześnie mężczyzna ma zakaz ponownego wjazdu na terytorium Strefy Schengen na 10 lat.