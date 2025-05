Wyłudzali kredyty - odpowiedzą przed sądem Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli ostatni wątek śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2014–2016 ponad 1000 razy doprowadziła lub usiłowała doprowadzić banki i instytucje pożyczkowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W sprawie tej zarzuty usłyszało już 112 osób, w tym trzej organizatorzy procederu. Dotychczas Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do sądu akty oskarżenia wobec 82 osób. Śledztwo dotyczy szeroko zakrojonego procederu wyłudzania kredytów i pożyczek na fikcyjne lub nieświadome niczego osoby. Wartość strat przekroczyła 3,5 miliona złotych.

Działania śląskich policjantów rozpoczęły się w 2015 roku, kiedy to uzyskano informację o działającej na terenie województwa śląskiego grupie przestępczej. Członkowie grupy werbowali osoby bezdomne i bezrobotne, oferując im drobne wynagrodzenie w zamian za założenie rachunku bankowego i przekazanie danych dostępowych. Rachunki te były wykorzystywane do składania fałszywych wniosków kredytowych oraz do wyłudzania pożyczek gotówkowych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 200 umów dotyczących otwarcia rachunków bankowych, specjalistyczną drukarkę do podrabiania dokumentów tożsamości, a także dużą ilość sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, które przestępcy wykorzystywali do podszywania się pod fikcyjnych kredytobiorców.

Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 112 osób, z czego 82 objęto już aktami oskarżenia. Wśród podejrzanych są osoby, które użyczyły swoich danych i kont bankowych – one odpowiedzą za pomocnictwo w przestępstwach. Dwóch głównych organizatorów zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe. Policjanci zabezpieczyli również majątek podejrzanych o wartości przekraczającej pół miliona złotych. Ponieważ Oskarżeni uczynili z przestępstwa stałe źródło dochodu, grozi im kara do 12 lat więzienia.

Pamiętajmy!

Nigdy nie udostępniajmy danych dostępowych do swojego rachunku bankowego, jak również danych osobowych obcym osobom. Założenie konta bankowego i przekazanie danych do logowania komuś obcemu, może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, jeśli rachunek ten zostanie wykorzystany w procederze przestępczym.

Przypominamy, że nawet nieświadome umożliwienie wykorzystania swojego konta do wyłudzeń, może być potraktowane jako pomocnictwo w przestępstwie. Bądźmy czujni i nie dajmy się oszukać! Jeśli mamy podejrzenia, co do próby wykorzystania swojej tożsamości, niezwłocznie zgłośmy to na Policję.