Policjanci podjęli działania wobec mężczyzny podejrzanego o kontakt z małoletnią – apel do rodziców i opiekunów Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej informacji i natychmiastowym działaniom nyscy policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o nawiązanie kontaktu o charakterze seksualnym z osobą podającą się za 12-letnią dziewczynkę. Do zdarzenia miało dojść w okresie od końca kwietnia do połowy maja br., za pośrednictwem jednego z popularnych komunikatorów internetowych. Przypominamy, że rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci to jeden z kluczowych elementów profilaktyki. Dzieci często nie mają świadomości zagrożeń związanych z kontaktami z nieznajomymi w przestrzeni wirtualnej.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że z zatrzymanym mężczyzną korespondowała dorosła osoba, podająca się za 12-letnie dziecko. Pomimo że już na początku korespondencji 29-latek został poinformowany o wieku osoby, kontynuował rozmowę, zadając pytania o charakterze seksualnym, opisując intymne szczegóły oraz przesyłając treści pornograficzne.

Osoby, które wywołały spotkanie z mężczyzną, po ujęciu go, natychmiast powiadomiły nyskich policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Zabezpieczono również sprzęt, za pomocą którego prowadził korespondencję.

Podejrzanemu przedstawiono zarzuty usiłowania prezentowania małoletniej poniżej lat 15 treści pornograficznych oraz składania propozycji wykonania innej czynności seksualne, a także utrwalania treści pornograficznych w postaci zdjęć przedstawiających nagie intymne części ciała małoletniej poniżej lat 15 za pośrednictwem komunikatora internetowego. Czynności w sprawie trwają. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat więzienia.

Apelujemy do rodziców i opiekunów!

Tym razem nie doszło do kontaktu z dzieckiem. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci to jeden z kluczowych elementów profilaktyki. Dzieci często nie mają świadomości zagrożeń związanych z kontaktami z nieznajomymi w przestrzeni wirtualnej. Dlatego warto i należy:

regularnie rozmawiać z dziećmi o ich aktywności w Internecie;

ustalić zasady korzystania z komunikatorów i aplikacji;

zwracać uwagę na nietypowe zachowania i nagłe zmiany nastroju dziecka;

reagować natychmiast w razie podejrzeń o niewłaściwy kontakt – zgłaszając sprawę na policję.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami kodeksu karnego:

Art . 200 [Seksualne wykorzystanie małoletniego]

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

§ 6. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w § 1, 3 lub 4 wobec małoletniego poniżej lat 15, który w chwili czynu pozostawał w stosunku zależności od sprawcy, w szczególności pod jego pieczą, lub z wykorzystaniem krytycznego położenia małoletniego poniżej lat 15, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Art. 200 a [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego]

§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 4 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 13 [Usiłowanie. Udolność i nieudolność]

§ 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego.